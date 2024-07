Süße Worte: Nick Jonas gratuliert Priyanka zum Geburtstag

Priyanka Chopra wird 42! Zu diesem Anlass lässt es sich ihr Mann Nick Jonas (31) nicht nehmen, ein paar rührende Worte im Netz zu teilen. Auf Instagram schwärmt der Musiker: "Die Frau, die du bist. Was für ein Glück habe ich?" Dazu teilt er ein paar Schnappschüsse von der Schauspielerin und sich mit seiner Community. Auf einem Foto posiert Priyanka im Pool und schaut lasziv in die Kamera. Ein weiteres zeigt, wie sich das Ehepaar vor einer malerischen Meerkulisse einen Kuss gibt. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", schließt Nick ab.

Wie verliebt die beiden auch fünfeinhalb Jahre nach ihrer Hochzeit noch sind, zeigen der Jonas Brother-Sänger und seine Frau regelmäßig im Netz. Erst vergangenen Monat teilte Priyanka (42) ein süßes Pärchenfoto mit ihrem Liebsten, auf dem sie mit ihm kuschelnd am Meer in Australien kuschelt. Aber auch auf roten Teppichen beweisen die zwei immer wieder, dass sie zu den größten Traumpaaren Hollywoods gehören. So posierten sie zum Beispiel bei der Met Gala im vergangenen Jahr, bei diversen Film- und Serienpremieren oder zuletzt bei der imposanten Hochzeit von Anant Ambani (29) und Radhika Merchant in Indien.

Nick und Priyanka gehen bereits seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Im Dezember desselben Jahres hatten sie ihre luxuriöse, mehrtägige Hochzeit in Jodhpur, Indien gefeiert. Das Jawort hatten sie sich in einer hinduistischen und einer christlichen Zeremonie gegeben. Vier Jahre später wurden die beiden erstmals Eltern. Ihre kleine Tochter Malti kam per Leihmutterschaft zur Welt und ist seither der ganze Stolz des Paares.

