Wegen Verleumdung angeklagt: Rebel Wilson wehrt sich dagegen

Vor etwa einer Woche wurde Rebel Wilson (44) von einem Filmproduzenten-Trio wegen Rufschädigung und "bösartiger Lügen" verklagt. Die Kläger hatten mit der Schauspielerin an dem Film "The Deb" gearbeitet, mit dem Rebel eigentlich ihr Regie-Debüt feiern will. Das lässt sich die Australierin aber nicht gefallen und teilt ein Foto von sich und der gesamten Crew und Besetzung des Films auf Instagram. "Es ist keine Verleumdung, wenn es der Wahrheit entspricht", schreibt sie dazu und erklärt ihren Followern, dass sie von ihren Kollegen angezeigt wurde. Sie wolle eigentlich nur, dass ihr "cooler Film" bei einem Filmfestival gespielt werden darf, meint sie außerdem. In den Kommentaren melden sich nun mehrere Mitglieder der Besetzung und äußern ihre Unterstützung für Rebel.

Aber wieso wurde Rebel überhaupt verklagt? Einige Tage bevor das Klägertrio in die Offensive ging, hatte Rebel sich über ihre Kollegen im Netz ausgelassen. In einem Video hatte sie behauptet, dass ihre Mitarbeiter "unangemessenes Verhalten gegenüber einer Hauptdarstellerin" gezeigt hätten. Zudem sollen sie Gelder vom Filmbudget geklaut haben und verhindern wollen, dass der Film überhaupt Premiere feiern darf. All das hätte Rebel bereits im vergangenen Oktober herausgefunden und den Behörden gemeldet. Laut den Gerichtsunterlagen, die Us Weekly vorliegen, streiten die Kläger diese Behauptungen komplett ab. In den Dokumenten heißt es, dass sie die Schauspielerin mit ihrer Klage zur Rechenschaft ziehen wollen, da ihre Behauptungen ihnen "schwere finanzielle, berufliche und soziale" Schäden zugefügt hätten. In ihren Worten sei Rebel eine "Tyrannin".

Mittlerweile haben sich auch einige Mitglieder der Filmbesetzung bei den Medien gemeldet, um ihre Sicht auf die Sache zu schildern. Zwei der Schauspieler sprachen mit People und erklärten, dass Rebel absolut keine Schuld trifft. Max Ostler beteuerte: "Sie bemühte sich bewusst darum, nicht nur mich, sondern alle an dem Projekt beteiligten Personen zu begrüßen und mit ihnen in Kontakt zu treten." Shane Jacobson nannte sie eine "unglaublich hilfsbereite und kooperative Person".

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und "The Deb"-Filmcrew

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

