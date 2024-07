Bethenny Frankel sagte erstes Date nach ihrer Trennung ab!

Bethenny Frankel (53) ist seit Kurzem Single – also probiert sie sich derzeit in der Datingwelt aus. Ihre erste Verabredung nach der Auflösung ihrer Verlobung mit Paul Bernon sagte die "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit aber ab – und erzählt in einem TikTok-Beitrag, warum. "Ich will keine Zeit verschwenden. Ich wäre lieber zu Hause bei [meiner Tochter Bryn]. Ich will nicht gehen, also gehe ich nicht", erklärt sie und fügt hinzu: "Es ist doof, weil ich denke, dass ich heute süß aussehe, aber ich gehe nicht hin, also weiß ich nicht, was ich jetzt stattdessen tun soll."

Bei Bethennys gecanceltem Date handelte es sich um eine Art Blind Date: Sie war von einer Freundin mit dem Mann verkuppelt worden, wusste jedoch nicht, wie er aussah. "Ich habe mich also schick gemacht, um mit jemandem auszugehen, und es war eine kurzfristige Sache. [...] Er sagte: 'Ich treffe mich auch mit einem Freund auf einen Drink.' Und ich glaube, er dachte, ich treffe mich mit beiden, weil ich den Freund sozusagen kenne", berichtet sie. Daher war es für sie nicht schwer zu erkennen, bei welchem Mann es sich um ihre Verabredung handelte. "Ich habe die beiden gerade auf der Straße gesehen. Der Kerl ist einfach nicht mein Typ", führt die 53-Jährige weiter aus. Also entschied sie sich ganz einfach gegen das Date.

Während Bethennys Datingleben derzeit nicht so gut läuft, sieht es bei ihrem Ex-Verlobten anders aus: Paul ist seit rund zwei Monaten mit Olivia Culpos (32) Schwester Aurora liiert. Dies scheint die Reality-TV-Bekanntheit so kurz nach ihrer Trennung schwer zu treffen. "Zu hören, dass dein Ex-Verlobter sich in so kurzer Zeit an eine andere Frau bindet, [...] zu hören, dass sie bereits die Kinder des anderen kennengelernt haben, war niederschmetternd. Es war brutal", gab sie offen in einer Folge ihres Podcasts "Just B With Bethenny" zu.

