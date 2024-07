Führerscheinprüfung: Princess Andre überrascht ihren Papa!

Princess Andre (17) macht ihren Papa Peter Andre (51) mächtig stolz! Die Tochter von Katie Price (46) und ihr Vater teilen auf Instagram einen besonderen Meilenstein mit ihren Followern: Ihr Vater holt das Nachwuchsmodel von der theoretischen Führerscheinprüfung ab und wird von ihr zunächst mächtig auf die Folter gespannt. "Du warst ein bisschen schlecht gelaunt, also nehme ich an, dass du durchgefallen bist", vermutet der Sänger. Dann rückt der blonde Wuschelkopf endlich mit der Sprache heraus: "Ich habe bestanden. Ich habe beim ersten Mal bestanden. Ich kann jetzt fahren!" Nach diesen tollen Neuigkeiten platzt der Brite fast vor Stolz: "Wirklich? Weißt du was? Ich bin so stolz auf dich. […] Ist das dein Ernst? Ah, wow, das ist unglaublich."

Zusätzlich veröffentlicht Princess stolz ein Dokument, das ihre erfolgreich absolvierte Fahrprüfung beweist. In den Kommentaren freuen sich die Fans mit der 17-Jährigen. "Gut gemacht, Princess. Zeit für Papa, dir ein schönes, schickes Auto zu kaufen", kommentiert eine Userin den Beitrag. Und auch ihr Bruder Junior Savva Andre (19) kommentiert den Post seiner kleinen Schwester. "Ich kann meinen neuen Taxifahrer kaum erwarten", scherzt er.

Die Eltern von Princess und Junior ließen sich 2009 vor dem High Court in London scheiden. Besonders für Katie brach damals eine Welt zusammen. "Ich dachte, es sei Liebe, und als wir uns trennten, war es, als würde ich trauern, nicht nur um die Zukunft, sondern auch um meine Vergangenheit", gab sie kürzlich gegenüber Mirror zu. Nach dem Scheitern der Ehe betonte das ehemalige Boxenluder immer wieder, dass es die Trennung nicht gewollt habe. Die Scheidung gehe von ihrem Ex aus. Mittlerweile ist Katie aber wieder glücklich vergeben: Der ehemalige "Married At First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater ist seit Februar der neue Mann an ihrer Seite.

Instagram / peterandre Princess Tiaamii und ihr Vater Peter Andre, Mai 2022

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

