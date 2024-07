Giovanni Pernice trennt sich erneut von Freundin Molly Brown

Eigentlich hatten Giovanni Pernice und Molly Brown ihrer Liebe noch einmal eine Chance gegeben, doch nun sei alles endgültig aus und vorbei. Das meinen zumindest Insider zu wissen, die dem Paar sehr nahestehen. Wie die Quellen gegenüber Mirror berichten, habe der Strictly Come Dancing-Star zuletzt "unter einer Menge Stress" gestanden, was wiederum zu einer Vielzahl von Streitigkeiten führte. "Ihre Beziehung war ziemlich intensiv. Aber sie haben sich in letzter Zeit immer wieder in die Haare bekommen. Anfang dieser Woche spitzte sich das Ganze zu, sodass sie sich getrennt haben", erklärt der Informant.

Diese These wird mit dem Fakt unterstützt, dass auf den Social-Media-Profilen des angeblichen Ex-Paares keine gemeinsamen Bilder mehr zu finden sind, wie es zuvor der Fall war. Doch der Insider könnte sich auch vorstellen, dass die Trennung nicht von Dauer sein wird. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie es noch einmal versuchen werden, sobald sich der Stress ein wenig gelegt hat. Schließlich haben sie das schon einmal gemacht", betont die Quelle gegenüber dem Newsportal.

Der "Stress", von dem die Quelle spricht, steht in enger Verbindung mit heftigen Vorwürfen, die dem Tänzer zuletzt entgegengebracht wurden. Giovanni wurde vor rund einem Monat von "Strictly Come Dancing" suspendiert, da seine ehemalige Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatte. Demnach habe er im Training "toxische" Arbeitsmethoden genutzt und sie immer wieder unter Druck gesetzt. Giovanni weist alle Anschuldigungen vehement von sich.

Molly Brown und Giovanni Pernice

Giovanni Pernice, Tänzer

