Nur fünf Monate alt: Katie Price trauert um noch ein Tier

Katie Price (46) musste sich von einem weiteren Haustier verabschieden. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Biografie "This Is Me" schildert, sei sie dazu gezwungen gewesen, ihren Kater Frog einschläfern zu lassen. Der Kater habe plötzlich nicht mehr richtig springen können. Beim Tierarzt habe die Britin dann schließlich eine traurige Diagnose für ihren Stubentiger bekommen. "Er hatte eine neurologische Krankheit. Es gab absolut nichts, was ich tun konnte. Innerhalb weniger Tage hatte sich die Krankheit in seinem Körper ausgebreitet, bis zu dem Punkt, an dem er nicht einmal mehr allein auf die Toilette gehen konnte", erklärt die Britin und fügt traurig hinzu: "Also habe ich ihn in meine Arme genommen und er musste eingeschläfert werden. Er war erst fünf Monate alt."

In den vergangenen Jahren sind mehrere Haustiere der 46-Jährigen ums Leben gekommen. So war ihr Pferd von seiner Koppel ausgebrochen und auf einer Schnellstraße getötet worden. Auf besagter Straße kamen in den Jahren danach auch mehrere Hunde der Familie um, die zuvor aus dem Haus ausgebüxt waren. Rolo, der Hund ihrer Tochter Princess, wurde 2020 in einem Lehnstuhl zerquetscht. Die Familie hatte für seinen pelzigen Mitbewohner CBD-Öl vom Züchter bekommen, weshalb er viel lag: "Ich weiß nicht, ob Princess ihm zu viel davon gegeben hatte, aber wir wussten, dass er viel schlafen würde. An diesem Tag war er zum Schlafen unter den Lehnstuhl gegangen, ohne dass es jemand bemerkt hatte, und er war zerquetscht worden", erzählte Katie in einem YouTube-Video.

Wegen der vielen Haustiere, die unter Katies Obhut gestorben sind, wurde bereits eine Petition ins Leben gerufen. Darin wird gefordert, dass dem einstigen Glamourmodel die Tierhaltung verboten wird. Mittlerweile haben bereits 36.000 Personen die Petition unterschrieben. Außerdem bot PETA ihr kürzlich knapp 6.000 Euro an, wenn sie verspricht, kein weiteres Haustier bei sich aufzunehmen. Der krasse Gegenwind scheint die OnlyFans-Creatorin aber nicht aufzuhalten: Erst vor ein paar Wochen adoptierte sie einen weiteren Hund.

Katie Price mit ihrem Hund Blade

Katie Price, TV-Star

