Nicolas Cage mit Sohnemann Kal-El Coppola Cage unterwegs

Nicolas Cage (60) urlaubt gerade mit seinem jüngsten Sohn Kal-El Coppola Cage! Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, schlendert das Vater-Sohn-Duo entspannt durch Venedig. Während der "The Surfer"-Darsteller einen auffällig gemusterten Zweiteiler trug, entschied sich sein Sohnemann für eine lange schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Beide versteckten ihre Augen hinter Sonnenbrillen. Sie schienen entspannt, dabei ist Nicolas' erstgeborener Sohn Weston Cage (33) derzeit in aller Munde. Weston wurde vergangene Woche aufgrund eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe festgenommen. Noch am selben Tag wurde er jedoch aus der Haft entlassen – sein Papa soll laut Medienberichten direkt eine Kaution in Höhe von 140.000 Euro bezahlt haben.

Doch was ist eigentlich vorgefallen? Der Promi-Spross soll seine Mutter Christina Fulton (57) bei einer Auseinandersetzung im April körperlich angegriffen haben. Auch eine tödliche Waffe soll im Spiel gewesen sein. In einer Erklärung, die People veröffentlichte, äußerte sich die Schauspielerin zu dem Vorfall. So habe ihr Sohn sie am 28. April wegen seines "verschlechternden mentalen Zustands" um Hilfe gebeten. "Als ich ankam, um ihn zu unterstützen und zu trösten, befand er sich bereits mitten in einem manischen Wutanfall. Innerhalb weniger Minuten wurde ich brutal angegriffen und erlitt schwere Verletzungen", berichtete die "Hard Drive"-Darstellerin.

Christina habe die eingreifenden Beamten gebeten, ihren Sohn für eine "psychologische Untersuchung in Gewahrsam zu nehmen" – Weston verweigerte diese jedoch. Der Zustand ihres Sohnes bereitet der 57-Jährigen Kopfzerbrechen: "Als Mutter bin ich zutiefst betrübt und besorgt über Westons anhaltende psychische Krise", erklärte sie und betonte: "Es ist zwingend erforderlich, dass er die Hilfe erhält, die er dringend benötigt."

Getty Images Weston Cage im Juni 2024

ActionPress Weston Cage und seine Mutter Christina Fulton

