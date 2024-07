Ozzy kritisierte Tanzvideos: Britney Spears schießt zurück!

Britney Spears (42) macht ihrem Ärger Luft. Jüngst wurde sie nämlich von Rocklegende Ozzy Osbourne (75) für ihre Tanzvideos kritisiert. "Ich habe es satt, immer die arme, alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag tanzt sie im Internet. Es ist einfach nur sehr, sehr traurig", lästerte er in dem Podcast "The Osbourne Podcast". Nun schlägt die "Oops!…I Did It Again"-Interpretin mit einem Statement auf Instagram zurück: "Nummer eins: Ich tanze fast nie. Und Nummer zwei: Ich bin überhaupt nicht arm! Ich habe mehr Fesseln in meinem linken Zeh, als jeder erwachsene Mann oder jede erwachsene Frau auf der Welt! Wenn du mir nicht glaubst… Was meinst du, wie lange ich das noch durchhalten soll?"

Zudem vergleicht sich Britney mit der Schauspielerin Kate Beckinsale (50), die ebenfalls häufig im Netz für ihren Content verspottet wird. "Ich werde ein Fotoshooting mit Kate machen und der Familie Osbourne, die die langweiligste Familie der Menschheit ist, sagen, dass sie sich bitte verpissen soll!", wettert die zweifache Mutter. Nach ihrer Wutrede teilt Britney nur wenig später einen Clip, in dem sie halbnackt die Hüften schwingt.

Vergangenes Jahr sorgte eine ihrer Tanzaufnahmen sogar für einen Polizeieinsatz: Während eines wilden Tanzes fuchtelte Britney mit Messern herum. Selbst ihrem engsten Umfeld schien das aber zu viel des Guten zu sein. "Jemand, der Britney nahesteht [...] war sehr besorgt um ihr psychisches Wohlbefinden", erklärte ein Beamter im Gespräch mit Page Six. Die Cops statteten der leidenschaftlichen Tänzerin daher einen Besuch ab und führten einen Wellness-Check durch.

