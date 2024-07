Stört Ben Affleck Jennifers Verhältnis zu seinen Kindern?

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) sollen kurz vor dem Ehe-Aus stehen. Dass sich Jennifer so gut mit seinen Kindern Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) versteht, soll Ben deshalb Sorgen bereiten. Wie ET berichtet, habe der Schauspieler Sorge, dass seine Kinder die Trennung nicht gut verarbeiten können. Vor allem die enge Bindung zwischen J.Lo und Violet soll Ben sehr beschäftigen. "Ben möchte auf keinen Fall, dass es zu Spannungen zwischen Jennifer und Violet kommt, und er ist dafür, dass sie Zeit miteinander verbringen", erklärt die Quelle und ergänzt: "Es ist ein bisschen schwierig für ihn, aber sowohl Jennifer als auch Ben wollen, dass alle ihre Kinder glücklich sind, unabhängig von den Problemen, die sie in ihrer Ehe haben."

Aktuell soll der Fokus des Paares darauf liegen, für ihre Kinder da zu sein. "Jennifer und Ben haben versucht, sich auf ihre Liebsten zu konzentrieren, während sie Zeit getrennt voneinander verbringen [...] Sie versuchen, für ihre Kinder positiv eingestellt zu wirken", erklärte ein weiterer Insider gegenüber dem Medium. Erst vor wenigen Tagen genoss Jennifer gemeinsam mit Violet einen Ausflug in den Hamptons. In ihrer Instagram-Story teilte die Musikerin ein Video, das sie und die 18-Jährige während einer Autofahrt zeigt. "Sommerzeit", betitelte sie den Clip.

Bereits seit einigen Monaten soll es zwischen Jennifer und Ben kriseln. Nur noch selten wird das Ehepaar gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Auch ihr gemeinsames Haus in Los Angeles steht zum Verkauf. Mittlerweile soll das Paar nicht mal mehr zusammenwohnen. Wie diverse Medien wie Mirror berichteten, wohnt Ben derzeit in einem Mietobjekt in der Nähe des Hauses seiner Ex Jennifer Garner und den gemeinsamen Kindern.

Instagram / jlo Violet Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

