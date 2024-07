"Grausam": Amanda Abbington kritisiert Profitänzer Giovanni!

Giovanni Pernice und Amanda Abbington (50) nahmen 2023 gemeinsam am britischen Format Strictly Come Dancing teil. Doch die Sherlock-Darstellerin verließ die Show aus persönlichen Gründen. Inzwischen stehen gegen ihren damaligen Tanzpartner einige schwere Vorwürfe im Raum. Im Gespräch mit The Sun offenbart die Schauspielerin jetzt: "Ich fand Giovannis Verhalten unnötig, beleidigend, grausam und gemein. Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie er anderen Menschen das antut." Von den Vorfällen gebe es sogar Videoaufnahmen und die Britin hoffe, dass sie öffentlich gemacht werden.

Amanda hat erst mit sich gehadert. "Ich musste lange darüber nachdenken, ob ich mich beschweren sollte, weil ich wusste, welche Reaktionen ich bekommen würde", erklärt sie gegenüber der Zeitung. Allerdings hat sie ein Gedanke überzeugt: "Ich wäre nicht in der Lage gewesen, mit mir selbst zu leben, wenn ich sehen würde, wie andere Menschen in diese Sendung gehen." In einem früheren Interview mit dem Blatt erzählte die 50-Jährige, dass sie wegen des Skandals sogar eine leichte posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe.

Die Anschuldigungen gegen den TV-Tänzer waren erstmals im Mai aufgekommen. Wenige Wochen später veröffentlichte Giovanni eine Stellungnahme auf Instagram, in der es hieß: "Jede Woche werden in den Medien völlig unwahre Geschichten über mich verbreitet. Wie ihr wisst, habe ich immer jede Andeutung eines missbräuchlichen oder bedrohlichen Verhaltens zurückgewiesen." Darüber hinaus kooperiere er mit den Untersuchungen der BBC und sei überzeugt, dass darin seine Unschuld festgestellt werde.

Instagram / amanda_abbington74 Amanda Abbington, Schauspielerin

Getty Images Giovanni Pernice im August 2016

