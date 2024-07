Joe Biden zieht seine Präsidentschaftskandidatur zurück!

Joe Biden (81) zieht Konsequenzen. Auf X verkündet der US-Präsident nun, was in den vergangenen Tagen bereits viel diskutiert wurde – er zieht seine Präsidentschaftskandidatur zurück. Der Demokrat befindet sich derzeit mitten im Wahlkampf, doch von seinem Plan einer zweiten Amtszeit sieht er nun ab, "weil es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist." Für den Rest seiner Amtszeit wolle er sich auf die Erfüllung seiner Pflichten als Präsident konzentrieren. Dieser Schritt scheint kein leichter für ihn zu sein. "Es war die größte Ehre meines Lebens, Ihr Präsident zu sein", betont er in seinem Statement.

Vier Monate bevor die Amerikaner zu den Wahlurnen gehen, wird das Rennen um das Weiße Haus nun also auf den Kopf gestellt. Joe trat als Kandidat für die Demokraten gegen seinen Gegner Donald Trump (78) an. Doch bei einem TV-Duell erlaubte er sich einige Schnitzer und verlor mehrfach den roten Faden – kurz darauf wurde im Netz die Sorge laut, ob Joe noch fähig sei, eine zweite Amtszeit durchzuhalten. Der 81-Jährige selbst erklärte jedoch laut Deadline, er sei fit. Vor dem Duell sei er "ein paar Mal um die Welt gereist" und "auf der Bühne fast eingeschlafen".

Im Lager der Demokraten verlor Joe nach diesem Vorfall und weiteren öffentlichen Versprechern nach und nach Rückhalt. Auch George Clooney (63), einer der wichtigsten Spendensammler der Partei, war sich sicher: "Mit diesem Präsidenten werden wir im November nicht gewinnen." Der Schauspieler schätze Joe dennoch für seine immense Leistung und bezeichnete ihn sogar als "Held".

Getty Images Joe Biden, 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Getty Images Joe Biden, US-Präsident

