"Lacht ruhig": Kevin Yanik wehrt sich gegen Beziehungs-Hate!

Kevin Yanik (26) und Kathi Wagener (29) geben ihrer Liebe noch eine Chance. Doch die Fans des TV-Pärchens sind nicht überzeugt, dass es diesmal klappt. Für den Are You The One?-Star ist die Kritik komplett unverständlich. "An die Leute, die über uns lachen: Lacht ruhig, beobachtet weiter. Ihr guckt trotzdem hin!", teilt er ihnen auf Instagram mit. Die Hater seien ihm egal. "Wir kämpfen weiter und geben nicht auf… Ich lasse ihre Hand nicht los, ohne alles vorher versucht zu haben!", schreibt der Influencer außerdem zu einem süßen Pärchenfoto mit seiner Liebsten.

Der zweifache Vater weiß allerdings auch, dass er die negativen Kommentare teilweise selbst hervorgerufen hat: "Das emotionale Gehabe: 'Kevin, dann hättest du vielleicht nicht in der Öffentlichkeit reden sollen.' Mein Gott, wir sind halt beide emotionale Menschen!" Auch die Gefahr, dass die Beziehung am Ende vor aller Augen scheitern könnte, schrecke ihn nicht ab. Für den Rettungssanitäter sei es das Wichtigste, an seiner Partnerschaft mit Kathi zu arbeiten.

Erst vor wenigen Tagen gaben der 26-Jährige und seine On-off-Flamme ihr Liebescomeback bekannt. Diese Entscheidung war für ihre Fans sehr überraschend, denn nur zwei Monate zuvor hatte ihre Trennung einen ziemlich endgültigen Eindruck gemacht. Ein User kommentierte deshalb auf Kevins Social-Media-Account: "Einfach nur purer Kindergarten. Natürlich hat jede Ehe oder Beziehung Höhen und Tiefen, aber verflucht noch mal, wartet doch mit den öffentlichen Statements! Ihr macht euch doch so was von zum Affen!"

Kevin Yanik und Katharina Wagener

Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022

