Travis Kelce verwöhnt Freundin Taylor Swift beim Shoppen!

Wow! Travis Kelce (34) unternimmt mit Taylor Swift (34) eine Shopping-Tour in der Modemetropole Mailand und spendiert ihr Kleidung im Wert von umgerechnet knapp 69.000 Euro. Darunter sind einige luxuriöse Markenklamotten von Prada, Valentino, Fendi und Bottega Veneta. Eine Quelle verrät gegenüber Page Six: "Travis weiß, dass Taylor diese Marken liebt. Er möchte, dass sie einen echten italienischen Touch in ihrem Kleiderschrank hat. Er liebt Valentino sowohl für sich als auch für Taylor."

Vor ihren Shows in Mailand soll die Sängerin wohl gut eingekleidet sein, denn durch die neuen, von ihm ausgesuchten Outfits zeigt der NFL-Star seine Liebe. Der Insider erklärt dem Magazin weiter: "Die Zeit, die sie in Mailand verbracht haben, war eine einzigartige Erfahrung für Taylor, da Travis gezeigt hat, wie sehr er es liebt, ihr bedeutungsvolle Geschenke zu machen." Doch angeblich möchte er seiner großen Liebe ein weiteres Geschenk machen – ein gemeinsames Haus in Lake Como, wie die Quelle offenbart.

Travis unterstützte seine Freundin auf der Europatour fleißig. Bei den zwei vergangenen Konzerten in Gelsenkirchen saß der Footballer im Publikum und feuerte seine Liebste aus nächster Nähe an. Allerdings musste der 34-Jährige am vergangenen Freitag wieder abreisen, denn sein erstes öffentliches NFL-Training stand in Kansas wieder an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce beim ACC Celebrity Golf Championship 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Travis teure Geschenke für Taylor kauft? Sehr großzügig, sie freut sich bestimmt! Ich finde das total übertrieben von ihm... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de