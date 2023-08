Kurz nach Geburt: Tia Blanco teilt süßen Clip mit ihrem Baby

Sie ist ganz vernarrt in ihr Baby! Brody Jenner (39) und Tia Blanco gehen schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben und sind seit Juni dieses Jahres sogar verlobt. Vor wenigen Tagen hießen die beiden ihr erstes Kind auf der Welt willkommen: Ein kleines Mädchen namens Honey Raye. Ihr Familienglück wollen die zwei ihren Fans auch nicht vorenthalten und teilen bereits fleißig Baby-Content im Netz. Nun postet Tia ein besonders putziges Video mit ihrer Tochter!

"So verliebt", schwärmt die Neu-Mama unter dem niedlichen Clip auf Instagram. Darin hat sie ihre Tochter im Arm und kuschelt sich liebevoll an sie ran. Die Kleine scheint sich über die Zuneigung ihrer Mama total zu freuen und verzieht drollig das Gesicht zu einem kleinen Lächeln, als Tia ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Auch ihre Fans sind ganz Hin und Weg von Honey Raye. "So goldig" und "Ich bin hier drüben und weine vor Freude. Sie lächelt schon!", kommentieren zwei User.

Die stolzen Eltern gewährten auch Einblicke in die Entbindung. So teilte Brody bereits einen Clip, der zeigt, wie seiner Verlobten ihr Kind nach der Geburt auf die Brust gelegt wird. "Mama und Baby sind bei bester Gesundheit. Wir sind so unglaublich verliebt und haben diese kostbare Zeit zusammen als Familie geschätzt", berichtete der stolze Papa darunter.

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Freundin Tia Blanco

Instagram / tiablanco Tia Blanco küsst ihre Tochter

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seinem Baby

