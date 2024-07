Cousine Zara ist für Prinz William wie eine große Schwester

Zusammenhalt ist in der britischen Königsfamilie im Moment wichtiger denn je – dabei weiß Prinz William (42) ganz genau, auf wen er sich verlassen kann. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, soll ihm die Beziehung zu seiner Cousine Zara Tindall (43) – der Tochter von Prinzessin Anne (73) – besonders wichtig sein. Demnach sei Zara für den Prinzen "so etwas wie die große Schwester, die William nie hatte".

Besonders in diesen schweren Zeiten sticht die Springreiterin durch ihr Engagement für die Familie hervor. "Zara steht auch Charles sehr nahe und war sowohl ihm als auch William während seines schrecklichen Jahres eine große Hilfe", will die Quelle wissen. Bei vielen offiziellen Terminen stand sie dem Thronfolger in den vergangenen Monaten zur Seite. Die 43-Jährige habe "für frischen Wind gesorgt" und sei wegen ihrer lustigen und unprätentiösen Art in der Öffentlichkeit sehr beliebt. Als königliche Nachkommen wuchsen William und sein Bruder Prinz Harry (39) Seite an Seite mit Zara und deren älterem Bruder Peter Phillips (46) auf. Im Gegensatz zu König Charles' (75) Söhnen haben die Kinder seiner Schwester keinen Adelstitel – die Prinzessin erhoffte sich dadurch, ihrem Nachwuchs ein normaleres Leben gewähren zu können.

Tatsächlich scheint die Enkeltochter von Queen Elizabeth (✝96) abseits öffentlicher Termine ein völlig normales Leben gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern zu führen. Vor kurzem gab ihr Gatte, der ehemalige Rugbyspieler Mike Tindall (45), im Gespräch mit Hello! einen Einblick in ihr bodenständiges Familienleben: "Wir sind nicht anders als andere Eltern und unsere Wochenenden drehen sich um die Kinder und darum, sie zu ihrem Sport zu bringen. Es ist eine Mischung aus Rugby, Hockey, Schwimmen und Gymnastik."

Prinz William bei der Hochzeit von Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

Zara und Mike Tindall bei dem Grand Prix von Monaco

