Nach EM-Tränen: Cristiano Ronaldos Freundin steht hinter ihm

Bei Cristiano Ronaldo (39) flossen während des Achtelfinales der Fußball-EM mächtig die Tränen: Der Profikicker verschoss einen Elfmeter und ließ daraufhin seinen Emotionen freien Lauf. Trotz des Patzers hält Georgina Rodríguez (30) auf süße Weise zu ihrem Partner. Das beweist die gebürtige Argentinierin auf Instagram. In ihrer Story teilt die Beauty mehrere Schnappschüsse des Fußballstars, die Ausschnitte des Matches gegen Slowenien zeigen.⁣ Ohne viele Worte zu verlieren, vertaggt sie ihren Liebsten und kommentiert ein rotes Herz.

Cristiano erklärte seine Tränen nach dem Spiel folgendermaßen: "Es gibt Augenblicke, die man nicht in Worte fassen kann, wo die Leidenschaft einfach durchgeht. Ich habe es erst nicht geschafft und den Elfmeter verschossen. [...] Das passiert mir selten. Deshalb habe ich auch weinen müssen." Nachdem Portugal den Elfmeter zugesprochen bekommen hatte, hielt der slowenische Torwart den Schuss des 39-Jährigen. Letztendlich durfte die portugiesische Nationalmannschaft trotzdem ins Viertelfinale einziehen – und auch der Stürmer erzielte nach der torlosen Verlängerung einen Treffer beim Elfmeterschießen.

Für Cristiano herrschte bereits vor dem Spiel am Montagabend eine regelrechte Achterbahn der Gefühle: Neben Flitzer-Drama und Fans, die ihn anspringen wollten, zeigte sich der gebürtige Portugiese auch mal von einer nicht ganz so feinen Seite: Am vergangenen Mittwoch pöbelte der Vater von Cristiano Ronaldo Jr. (14) auf dem Spielfeld herum. Für diesen Ausraster wurde er prompt abgestraft und kassierte eine Gelbe Karte vom Schiedsrichter.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballprofi

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballprofi

