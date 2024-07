Demi Moore genießt Scouts Geburtstagstrip in heißem Bikini!

Bei Demi Moore (61) gab es einen feierlichen Anlass: Ihre Tochter Scout LaRue Willis (33) feierte am 20. Juli ihren 33. Geburtstag! Anlässlich dessen packten die Schauspielerin und ihre Familie ihre Taschen und genossen einen kleinen Wochenendausflug. Auch ihre älteste Tochter Rumer (35) war dabei – und die ließ es sich nicht nehmen, auf Instagram ein paar Eindrücke des Geburtstagstrips zu teilen. Unter den Schnappschüssen befindet sich ein Bild, das die Fans nun begeistert: Auf diesem spaziert Demi mit ihrer Enkeltochter Louetta auf einem Steg und präsentiert ihren Körper in einem knappen weißen Bikini! Dazu kombiniert sie eine blaue Cap sowie Birkenstocks.

Doch nicht nur Rumer, auch die 61-Jährige veröffentlicht anlässlich des Ehrentags ihres Kindes einen Beitrag im Netz. Dafür teilt sie eine Reihe von Bildern ihrer Tochter und gratuliert ihr zum Geburtstag. Zudem widmet Demi Scout ein paar liebevolle Worte. "Ich bin so privilegiert, deine Mutter zu sein, und so dankbar, dass ich diese Lebensreise mit dir teilen darf!", schreibt sie und fügt hinzu: "Das Beste kommt noch, und ich bin so aufgeregt, die Magie zu sehen, die sich für dich entfaltet! Ich liebe dich!"

Die "Ghost"-Darstellerin zeigt also, dass sie der größte Fan ihrer Töchter ist. Umgekehrt ist dies aber genauso der Fall. Wie Rumer in der "Today Show" verriet, haben die drei Kinder von Demi und Bruce Willis (69) sogar einen gemeinsamen Gruppenchat, den sie dazu nutzen, um über ihre Mutter zu schwärmen. Vor allem, wenn diese Auftritte auf dem roten Teppich hat. "Wir sagen: 'Oh mein Gott, du bist eine Ikone!'", erzählte sie.

Instagram / rumerwillis Demi Moore und ihre Enkeltochter Louetta

Getty Images Demi Moore mit ihren Töchtern Rumer Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis, 2024

