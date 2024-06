Töchter von Demi Moore haben Gruppenchat für ihre Mutter

Demi Moore (61) bekommt große Unterstützung von ihren drei Töchtern Rumer Willis (35), Tallulah Willis (30) und Scout LaRue Willis (32)! Die älteste Tochter offenbart in der "Today Show", dass sie mit ihren Schwestern einen gemeinsamen Gruppenchat besitzt, um über ihre Mutter zu schwärmen. Bei Auftritten von Demi auf dem roten Teppich sind die drei immer voller Begeisterung und tauschen sich stolz aus, wie Rumer erzählt: "Wir sagen: 'Oh mein Gott, du bist eine Ikone!'" Auf die jüngsten Karriereerfolge sei sie sehr stolz und schwärmte davon, wie schön es ist, dass die "Träume der Schauspielerin wahr werden".

Die frischgebackene Mutter Rumer, die vor Kurzem ihre Tochter Louetta zur Welt gebracht hat, sieht die Dinge, die Demi für sie getan hat, nun mit einer anderen Sichtweise. "Ich denke, wir können manchmal so hart zu unseren Müttern sein und die Liebe, die ich für [meine Tochter] empfinde, ist so groß – ich hatte diesen Moment, als ich zum Haus meiner Mutter ging und weinen musste", offenbart die 35-Jährige in der Show. Über die Liebe zu ihrer Mutter hat Rumer nach der Geburt ihrer Tochter nachgedacht und gemerkt, wie dankbar sie für ihre Mama sei.

Dass die vier Frauen zusammenhalten, beweisen sie immer wieder. Im vergangenen Jahr kam für die Familie eine erschreckende Diagnose: Bruce Willis (69) ist an Demenz erkrankt. Demi war 13 Jahre mit dem 69-Jährigen verheiratet, sie trennten sich im Jahr 2000 – bis heute sind sie noch gute Freunde. Zum Geburtstag ihres Ex-Mannes teilte Demi auf Instagram einen alten Schnappschuss von ihren drei Töchtern gemeinsam mit Vater Bruce aus Kindheitstagen. Zusammen strahlen sie mit dem "Stirb langsam"-Schauspieler in die Kamera und genießen den süßen Vater-Tochter-Moment.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / demimoore (L-R)Rumer Willis, Bruce Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

