Diddy kehrt mit Geburtstagspost für Tochter ins Netz zurück!

Die Schlagzeilen um Sean "P. Diddy" Combs (54) waren in den vergangenen Monaten alles andere als positiv. Er steht seit geraumer Zeit wegen schwerer Anschuldigungen wie sexuellem Missbrauch und Menschenhandel unter polizeilicher Beobachtung. Ende Juni zog sich Diddy aus den sozialen Medien zurück und löschte alle seine Posts auf Instagram. Nun kehrt der Rapper auf die Social-Media-Plattform zurück und widmet seiner Tochter anlässlich ihres 18. Geburtstags einen süßen Beitrag. Auf dem ersten Foto posiert seine Tochter am Strand, der zweite Schnappschuss zeigt den Papa und Chance als kleines Kind. "Mein kleines Mädchen ist heute 18 geworden. Ich bin so stolz auf dich, Chance. Ich liebe dich", lauten seine liebevollen Worte unter dem Bild seiner Tochter.

Neben zahlreichen Geburtstagsglückwünschen in der Kommentarspalte nehmen einige User Diddys Beitrag als Anlass, um ihrem Ärger über den "I'll Be Missing You"-Interpreten Luft zu machen. Kommentare wie "Ich hoffe, niemand macht so etwas mit ihr, was du mit Cassie gemacht hast" oder "Stell dir vor, sie trifft einen Kerl wie dich" häufen sich unter den unschuldigen Bildern. Andere merken an, wie unpassend solche harten Worte unter dem Beitrag eines Vaters für seine Tochter seien und nehmen den 54-Jährigen und seine Familie in Schutz: "Könnt ihr bitte alle nicht so unangenehm auf diesen unschuldigen Kinderpost reagieren. Alles Gute zum Geburtstag." Auch Chance selbst meldet sich zu Wort und bedankt sich mit einem "Danke, ich liebe dich" und ein paar Herz-Emojis bei ihrem Papa.

Im vergangenen Mai war ein Video aufgetaucht, das P. Diddy dabei zu zeigen scheint, wie er seine Ex-Freundin Cassie (37) grob zu Boden reißt und verprügelt. Das Löschen seiner Social-Media-Posts soll laut TMZ jedoch in keinem Zusammenhang mit der Attacke auf Cassie gestanden haben. Laut Insidern habe er so etwas schon öfter gemacht, jedoch bekomme es diesmal so viel Aufmerksamkeit, da Diddy sowieso in den Schlagzeilen steht.

Instagram / diddy Chance Combs, Tochter von Rapper P. Diddy

Instagram / diddy P. Diddy und seine Tochter Chance Combs

