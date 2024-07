Selma Blair möchte trotz MS ihr Schauspiel-Comeback feiern!

Als bei Selma Blair (52) 2018 Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, war sie überzeugt, sich aufgrund ihrer Krankheit von der Leidenschaft des Schauspiels verabschieden zu müssen. Diese Meinung hat sich mittlerweile aber geändert, wie sie in einem Gespräch mit Us Weekly offenbart. "Ich hatte eigentlich für immer aufgegeben. [...] Ich habe es nicht einmal versucht, weil ich niemanden enttäuschen wollte. Aber nein, ich werde definitiv [wieder schauspielern]. Ich bin offen für das Geschäft", erklärt sie.

Die 52-Jährige hatte sich in der Vergangenheit mit Filmen wie "Natürlich blond" und "Eiskalte Engel" einen Namen gemacht. Im Gegensatz zu früher sei sie nun jedoch aufgeregt, erwachsene Rollen zu spielen – das habe sie nämlich noch nie gemacht. Dafür fehle aber noch eine bestimmte Sache. "Ich würde nichts lieber als einen Anruf von Mike White erhalten, so wie es bei Jennifer Coolidge passiert ist", gesteht Selma und fügt hinzu: "Wir hoffen immer auf den Deus ex Machina, der kommt und sagt: 'Oh, deine Träume können hier noch wahr werden.'"

Während des Interviews verrät die Schauspielerin außerdem, dass sie vor ihrer Diagnose versucht hatte, ihre Symptome mit einem extremen Alkoholkonsum zu bekämpfen. "Ich hatte diese Zuckungen und Krämpfe seit vielen Jahren und ich habe versucht, sie zu unterdrücken oder mich zu bewegen oder übermäßig viel Alkohol zu trinken, um große Dinge zu verhindern, die ich für geistig bedingt hielt", erzählt sie. Mittlerweile sei Selma aber seit acht Jahren nüchtern und es gehe ihr deutlich besser. "Wenn man keinen Spaß am Tag hat, [...] dann ist es miserabel. Und ich will nicht unglücklich leben", schließt sie ab.

Getty Images Selma Blair, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Selma Blair bei der Oscar Afterparty in Beverly Hills im Februar 2019

