Sophie Turner strahlt glücklich bei Polo-Date mit Peregrine!

Sie genießt den englischen Sommer – und die Umarmung ihres Lovers. Auf aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, machen Sophie Turner (28) und ihr aktueller Partner Peregrine Pearson einen ganz besonders glücklichen Eindruck: Arm in Arm schlendern sie über die Wiesen beim Polo-Sport Gold Cup in Sussex. Sophie grinst breit über etwas, das Peregrine ihr anscheinend zuraunt. Dabei sieht die Game of Thrones-Darstellerin in ihrem kurzen, hell-gestreiften Anzug-Ensemble besonders sommerlich aus, während ihre aristokratische Begleitung einen grauen Anzug und eine blau-gemusterte Krawatte rockt. Zum Ende des Turniers darf Sophie sogar die Trophäen und Preise an die Gewinner überreichen.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Peregrine die Schauspielerin mit zu den Polospielen nimmt. Auch vor knapp zwei Wochen wurden die beiden schon beim Herumalbern während eines Turniers des gleichen Poloklubs gesehen. Auf Schnappschüssen des Events, die von Page Six in Umlauf gebracht wurden, trägt Peregrine seine Partnerin sogar im Piggyback-Stil auf dem Rücken. Es scheint, als würde das Paar sich mittlerweile öfter zusammen in die Öffentlichkeit trauen, nachdem sie sich zu Beginn ihrer Beziehung im vergangenen Jahr eher bedeckt gehalten hatten.

Zuletzt war Sophie mit dem Sänger Joe Jonas (34) in einer Beziehung gewesen. Die beiden waren sogar verheiratet und sind Eltern von zwei Töchtern, Willa und Delphine. Im vergangenen Herbst hatten sie sich allerdings scheiden lassen, worauf eine schwere Zeit für die Schauspielerin folgte. Es wurden Gerüchte über sie verbreitet, dass sie eine schlechte Mutter sei und ständig nur Party machen würde. Das hatte die junge Mutter ziemlich mitgenommen, wie sie im Interview mit Vogue vor zwei Monaten verriet. "Ich meine, das waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Es gab einige Tage, an denen ich nicht wusste, ob ich es schaffen würde", eröffnete sie damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Sophies Polo-Outfit? Ich finde es total lässig und cool! Na ja, das entspricht nicht so wirklich meinem Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de