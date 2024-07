Dieses süße Geburtstagsgeschenk bekam Selena Gomez von Benny

Selena Gomez feierte am 22. Juli ihren 32. Geburtstag. Mit einer kleinen Bilderstrecke ließ die Schauspielerin diesen besonderen Tag Revue passieren. Neben einem Instagram-Schnappschuss, auf dem sie unter einer Reihe von Ballons, die den Satz "Happy Birthday, Selena" bilden, posiert, postete sie auch zwei Selfies. Aufmerksame Fans können dabei auch einen Blick auf das süße Geschenk erhaschen, das sie von ihrem Partner Benny Blanco (36) erhalten hat. Auf den Fotos trägt sie nämlich eine Silberkette, an der ein mit Steinen besetzter Anhänger in Form des Buchstabens "B" prangt. Dass das Schmuckstück ein Geschenk des Musikers ist, bestätigt Benny in den Kommentaren kurzerhand selbst: "Ich habe das heißeste Mädchen im Spiel, das meine Kette trägt."

Zum Geburtstag seiner Liebsten ließ es sich der Songwriter natürlich auch nicht nehmen, sie mit einigen süßen Zeilen auf der Fotoplattform hochleben zu lassen. "Ich habe in deinem Musikvideo einen Teddybären gespielt und jetzt darf ich im echten Leben einer sein. Happy Birthday, Baby. Ich liebe dich", schwärmte Benny zu zwei Fotos, von denen eins ein Schnappschuss aus dem Musikvideo ist, während das andere Selena zeigt, die einen Teddybären umarmt.

Seit sie ihre Liebe öffentlich gemacht haben, gelten Selena und Benny bei vielen Fans als absolutes Traumpaar. Mittlerweile sollen die Turteltauben auch keine Zeit mehr verlieren wollen und ihre gemeinsame Zukunft planen. "Sie haben bereits über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sie sind sich sehr einig", verriet kürzlich eine Quelle gegenüber Us Weekly und ergänzte: "Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein. Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden."

