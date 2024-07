Endspurt: Hochschwangere Ashley Tisdale hat große Schmerzen

Ashley Tisdale (39) plagt sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft mit einigen Problemen herum! Die High School Musical-Bekanntheit erwartet gerade ihren zweiten Nachwuchs – in wenigen Wochen ist es schon so weit. Doch wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet, hat sie aktuell große Schmerzen. "[Ich trage einen] Beckengürtel für SPD [Symphysis-pubis-Dysfunktion]. Vor jedem, der das schon mal hatte, ziehe ich den Hut. Ich hatte eine Plantarfasziitis mit Jupiter und ich weiß nicht, was schlimmer ist", klagt die Schauspielerin und fügt hinzu: "Aber wenn sich das Schambein so anfühlt, als würde es in der Mitte aufspalten, ist das nicht sehr bequem."

Die letzten Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes sind für die 39-Jährige wirklich nicht ohne. Das machte sie schon vor wenigen Tagen im Netz deutlich. "Dieses dritte Trimester macht mich wirklich fertig", gab Ashley unter einem Selfie zu, auf dem sie erschöpft in die Kamera schaut. Doch sie bleibt optimistisch – vor allem aus einem Grund. "Es gibt diese Tage in der Schwangerschaft, an denen man körperlich am Ende ist, Schmerzen hat und versucht, sich daran zu erinnern, dass es das alles wert ist. Und dann sieht man das hier", schrieb sie zu einem Schnappschuss ihrer Tochter Jupiter.

Ashley geht bereits seit einigen Jahren mit ihrem Liebsten und Vater ihrer Tochter Christopher French (42) durchs Leben. Ihr erstes gemeinsames Kind, die kleine Jupiter Iris, war im März 2021 zur Welt gekommen und ist seither der ganze Stolz der Eltern. Im März dieses Jahres, kurz nach Jupiters drittem Geburtstag, verkündeten die Musikerin und ihr Partner, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Zu einem süßen Babybauchfoto schwärmte die baldige Zweifach-Mama: "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen."

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und ihre Tochter Jupiter

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Christopher French, Ashley Tisdale und ihre Tochter Jupiter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ashley Tisdale offen über ihre Schmerzen während der Schwangerschaft spricht? Sehr gut und wichtig, dass sie das so offen anspricht. Ich finde das Thema zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de