Fans staunen: Königin Camilla mit Verband bei Royal-Termin

Nichts kann sie aufhalten – besonders nicht eine kleine Knöchelverletzung. Das beweist Königin Camilla (77) nun bei einem Besuch im berühmten Haus von Victor Hugo auf den britischen Kanalinseln. Dort erscheint die Frau von König Charles III. (75) in einem tiefblauen Kleid und schwarz-weißen Pumps. Ihr rechter Knöchel wird von einem hellen Verband gestützt, während sie sich beim Laufen schwer auf einen Regenschirm stützt. Auf X machen die Bilder nun die Runde – die Fans der Royals sind ganz erstaunt von Camillas Durchhaltevermögen und Stärke. "Sie ist eine echte Kämpferin. Ich hab echt Respekt dafür! Ich hoffe, es geht ihr bald besser", schreibt ein besorgter Fan auf der Plattform.

Besonders in den vergangenen Monaten musste Camilla viel mehr Aufgaben und königliche Pflichten übernehmen als je zuvor. Während sich der König seiner Genesung widmete, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, war es an Camilla, das Bild der Monarchie aufrechtzuerhalten. Dass sie jetzt sogar mit einem verstauchten Knöchel einen Auftritt hinlegt, beeindruckt ihre Supporter. "Sie hat in den vergangenen Monaten so viel Hingabe zu ihrem Dienst als Königin gezeigt. Wir sind so stolz auf dich und so inspiriert", meint ein weiterer Anhänger. Allerdings gibt es auch viele Kritiker, die zynische Kommentare ablassen. "Na und? Normale Menschen gehen auch mit Verletzungen arbeiten, und ich meine damit richtiges Arbeiten!" oder "Sehr seltsam, dass sie so viele Diener haben, die ihnen doch helfen und trotzdem..." schreiben die Hater.

Sich trotz Schmerzen in die Öffentlichkeit zu begeben, ist nichts Neues für Camilla. Nach dem Tod von Queen Elizabeth (✝96) übernahm ihr Sohn den Thron und die gesamte Verantwortung der britischen Monarchie. Während dieser schweren Zeit stand Camilla stetig an der Seite ihres Gatten – und das, obwohl sie mit den Folgen eines gebrochenen Zehs zu kämpfen hatte.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla auf Guernsey, Juli 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla mit Ziege Summerville Tamsin

