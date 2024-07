Selenas 32. Geburtstag: So süß gratulierte ihr Benny Blanco!

Selena Gomez feierte am Montag ihren Geburtstag. Die Sängerin durfte sich bereits zum 32. Mal so richtig hochleben lassen. Natürlich ließ es sich auch ihr Partner Benny Blanco (36) nicht nehmen, seiner Liebsten süße Zeilen auf Instagram zu widmen. "Ich habe in deinem Musikvideo einen Teddybären gespielt und jetzt darf ich im echten Leben einer sein. Happy Birthday, Baby! Ich liebe dich", schrieb der Musiker zu zwei Bildern, die sowohl einen Schnappschuss aus dem Musikvideo von Selena zeigen als auch ein Foto, das das Geburtstagskind mit einem Teddybären in der Hand zeigt.

Bennys Fans sind offenbar ganz angetan von den niedlichen Glückwünschen, die der Musiker an seine Selena richtet. "Okay Benny, du hast gewonnen, ich gebe auf! Danke, dass du sie glücklich gemacht hast, das ist das Wichtigste für uns", "Die süßeste Bildunterschrift, die ich je gelesen habe" und "Das ist so süß! Ich liebe euch. Herzlichen Glückwunsch, Queen", lauten beispielsweise drei von noch so einigen weiteren Kommentaren. Einige Nutzer drücken ihre Freude über den Beitrag auch mit Herz-Augen-Emojis und roten Herzchen aus.

Wie ernst es Selena und Benny mit ihrer Beziehung meinen, weiß ein Insider, der vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly aus dem Nähkästchen plauderte. Die Turteltauben sollen sogar bereits große Schritte für die Zukunft planen. "Sie haben über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sind sich sehr einig", verriet der Tippgeber und erzählte weiter: "Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein. Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden."

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Musikproduzent Benny Blanco mit Selena Gomez, Sängerin

