Trotz Bandage: Nina Dobrev strahlt in stylishem Dinner-Look

Für Nina Dobrev (35) geht es weiter bergauf! Schritt für Schritt scheint die Vampire Diaries-Bekanntheit nach ihrer Knie-OP wieder in ihr alltägliches Leben zurückzukehren. Nun teilt sie eine Bilderreihe, die ihren Instagram-Followern zeigt, dass sie auch mit einer unschönen Bandage superstylish unterwegs ist. Über einem weißen Baumwollshirt trägt Nina ein braunes Set, bestehend aus einem gerade geschnittenen Oversized-Blazer mit silbernen Knöpfen und kurzen Shorts in derselben Farbe. Dazu kombiniert sie ganz lässig eine beigefarbene Cap der Los Angeles Lakers und eine hellbraune Tasche, die farblich perfekt auf ihre Bandage abgestimmt ist.

Der zweite Schnappschuss zeigt, zu welchem Anlass sich Nina so herausputzte: Sie verbrachte den Abend in Gesellschaft von drei Freundinnen bei einem gemeinsamen Essen und dem einen oder anderen Drink. Dazu schreibt die "Flatliners"-Darstellerin "Mädchen mit braunen Augen (Abendessen)" und fügt einige braune Herz-Emojis hinzu. Ihre Follower freuen sich darüber, Nina auf dem Weg der Besserung zu sehen. "Nina, ich freue mich so sehr über deine Genesung!", heißt es in einem Kommentar unter dem Beitrag. Auch die einstige Skirennläuferin Lindsey Vonn (39) hinterlässt ein paar aufbauende Worte unter Ninas Post: "Du rockst die Kniebandage." Dazu gesellen sich zahlreiche Genesungswünsche von den Fans der "Love Hard"-Darstellerin.

Nach ihrem Motorradunfall im Mai und der darauffolgenden Operation gab Nina immer wieder kleine Gesundheitsupdates im Netz. "Ja, es ist nach wie vor ein Thema. Hier liege ich immer noch alle paar Stunden und kühle mein Bein", teilte sie ihren Followern Anfang Juli in einer Story mit. Ein kurzes Video zeigte die 35-Jährige in einem Bett liegend, während ihr Bein an ein spezielles Kühlgerät angeschlossen war.

Instagram / nina Nina Dobrev und drei Freundinnen im Juli 2024

Instagram / nina Nina Dobrev im Juni 2024

