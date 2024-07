Acht Jahre trocken: Chet Hanks teilt Abstinenz-Ratschläge

Chet Hanks (33) hatte in seiner Jugend mit einer Kokain- und Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. Nach vielen Versuchen, abstinent zu werden, schaffte er im Jahr 2016 - vor der Geburt seines Kindes – schließlich den Absprung. Heute lebt der Schauspieler nüchtern. Selbst bei seiner Teilnahme an der aktuellen Staffel der Reality-TV-Show "Surreal Life: Villa of Secrets", wo er umgeben von Alkohol trinkenden Menschen war, blieb er stark. Im Gespräch mit Page Six hat der Familienvater einen wichtigen Ratschlag für alle, die gegen den Suchtdruck ankämpfen: "Jemanden, der noch nicht so weit ist, der Versuchung zu widerstehen, würde ich raten, sich aus einer solchen Umgebung fernzuhalten."

Während der Dreharbeiten zu der TV-Show sei es ihm auch eine große Hilfe gewesen, dass ein anderer Teilnehmer – Teen Wolf-Darsteller Tyler Posey (32) sein Schicksal teilte. "Es war einfach cool, eine weitere nüchterne Person im Haus zu haben, was ich definitiv nicht erwartet hatte", betont Chet. Das habe die beiden von Anfang an miteinander verbunden. Nach knapp acht Jahren Abstinenz weiß der 33-Jährige, wie er auf dem richtigen Weg bleiben kann. "Ich denke nicht einmal mehr darüber nach", erzählt er in dem Interview und fügt hinzu: "Der Gedanke, einen Drink zu nehmen oder was auch immer – es ist nicht einmal mehr auf meinem Radar."

Viele Jahre ist es her, dass der Sohn von Tom Hanks (68) mit seinem Problem erstmals an die Öffentlichkeit ging. Auf Instagram offenbarte der Rapper damals seinen Fans, eine Weile in einer Entzugsklinik verbracht zu haben und nun am Programm der Anonymen Alkoholiker sowie der Anonymen Drogenabhängigen teilzunehmen: "Ich musste mein Leben in den Griff bekommen und anfangen, auf mich aufzupassen."

Instagram / chethanx Tom Hanks und Chet Hanks, 2023

Instagram / chethanx Chet Hanks, Sohn von Tom Hanks und Rita Wilson

