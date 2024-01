Seltener Auftritt: Tom Hanks und Rita mit Söhnen auf Event

Tom Hanks (67) und Rita Wilson (67) sind stolze Eltern. Seit 1988 ist das Hollywood-Paar glücklich verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, Truman (28) und Chet (33). Auch wenn die beiden sich bei Events liebend gerne gemeinsam zeigen, sind ihre Jungs nur selten dabei. Sie brachten ihren Nachwuchs zuletzt 2022 mit zur Premiere von "Ein Mann namens Otto". Nun besuchen Tom und Rita erneut eine Premiere und bringen ausnahmsweise auch ihre Söhne mit.

Am Mittwoch feierte die neue Serie "Masters of the Air" seine Premiere. Als Produzent stand auch Tom auf dem roten Teppich. Mit dabei hatte er seine Frau Rita und an ihrer Seite strahlten Truman und Chet. Die Eleganz scheinen die Filmstars weitervererbt zu haben: Während Chet ein schlichtes schwarzen Jackett trug, glänzte sein Bruder im dunkelgrünen Samtanzug. "Es macht wirklich Spaß! Es ist großartig", schwärmte Rita gegenüber Entertainment Tonight von dem Familienausflug.

Ihre Jungs haben es Rita und Tom aber nicht immer leicht gemacht. Vor allem der heute 33-jährige Chet hatte ihnen als Jugendlicher Sorgen bereitet, denn er hatte schon damals mit Drogen zu kämpfen. Seine Eltern hatten dann eine etwas andere Maßnahme ergriffen und ihn in ein Entzugscamp geschickt. "Sie ließen uns mit einem 36-Kilo-Rucksack im Kreis wandern. Da geht einem eine Menge durch den Kopf", hatte der Rapper sich im Podcast von Ivan Paycheck erinnert.

Getty Images Rita Wilson und Tom Hanks auf der "Masters of the Air"-Premiere

Instagram / chethanx Tom Hanks und Chet Hanks, 2023

Instagram / chethanx Chet Hanks im September 2022

