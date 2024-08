Keine Lust aufs Altern? Chet Hanks lässt sich Botox spritzen

Chet Hanks (33), Sohn von Schauspieler Tom Hanks (68) und Rita Wilson (67), hat beschlossen, dem Altern aktiv entgegenzuwirken. Der Schauspieler enthüllt jetzt in einer Instagram-Story, dass er sich seine Stirn mit Botox behandeln ließ, um Falten zu bekämpfen. Auf einem Foto posiert er mit zwei Kosmetikerinnen aus einer Praxis in Beverly Hills und dankt ihnen dafür, dass sie ihn "richtig hinbekommen" haben. Zu dem Bild schreibt er außerdem: "#NoShameInMyGame" – kein Platz für Scham also bei diesem Eingriff.

Früher sorgte Chet eher mit seiner Drogenabhängigkeit für Schlagzeilen, wie er kürzlich im Podcast "Raw Talk" erzählte. "Ich war ein verdammter Kokainabhängiger", gestand der 33-Jährige offen. Seit seiner Jugend kämpfte der "The Surreal Life"-Darsteller mit Suchtproblemen, was seine berühmten Eltern dazu veranlasste, ihn in ein Wildnisprogramm in Utah zu schicken, um ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen. "Sie ließen uns mit einem 36 Kilogramm schweren Rucksack im Kreis laufen", erinnerte sich Chet an diese schwierige Zeit.

Seitdem hat Chet sein Leben grundlegend geändert. Er ist tief in den christlichen Glauben eingetaucht und hat sich sogar ein großes Kreuz auf den Rücken tätowieren lassen. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag mit dem Tattoo-Bild schrieb er: "All der Schmerz in meinem Leben resultiert aus einer Sache – der Lüge, zu glauben, dass mein Ziel etwas anderes ist, als Gott zu dienen. Es ist mir noch nicht ganz klar, wie ich ihm am besten dienen kann, aber ich habe das Gefühl, dass diese Ehrlichkeit ein Anfang ist."

Instagram / chethanx Chet Hanks, Schauspieler

Instagram / chethanx Chet Hanks im Januar 2024

