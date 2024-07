Als Bösewicht: So spaßig war der Marvel-Dreh für Emma Corrin

In dem brandneuen Actionfilm Deadpool & Wolverine übernimmt Emma Corrin eine ganz besondere Rolle. Der Hollywoodstar ist "der Bösewicht" – die berüchtigte Superschurkin Cassandra Nova. Promiflash hat den Filmstar beim Fan-Event in Berlin getroffen und erfahren, wie viel Freude ihm die Dreharbeiten gemacht haben. "Ich hatte eine Menge Spaß – es war ein großer Unterschied zu allem, was ich bereits davor so gemacht habe", verrät das Schauspieltalent und fügt lachend hinzu: "Den Bösewicht zu spielen ist immer der spaßigste Teil, oder etwa nicht?"

Besonders aufregend sei für die The Crown-Bekanntheit die Vielfältigkeit des Filmcharakters gewesen. Cassandra Nova sei keine Antagonistin, wie man sie kennt. Es handele sich dabei um eine andere Art von Bösewicht – einen, mit dem die Zuschauer nicht rechnen. "Sie wollten den Charakter an manchen Stellen liebevoller und empathischer – und trotzdem gruselig", erklärt Emma und fügt hinzu: "Damit zu spielen, hat ziemlich viel Spaß gemacht." Genau diese Balance scheint dem nicht-binären Star sehr gut gelungen zu sein. Im Beisein von Promiflash bestätigten die Produzenten des Franchise bereits auf der Pressekonferenz zum Film, dass Emma von Beginn an ihre erste Wahl für die Rolle der Cassandra gewesen sei.

Ein wenig enttäuscht reagierte Emma allerdings darauf, dass für die Rolle keine körperlichen Höchstleistungen benötigt wurden. "Ich war auch traurig darüber, weil ich ein neues Hobby lernen wollte. Ich habe gehofft, dass ich ein wenig mehr in Richtung Stunts lernen könnte", gestand der britische Filmstar im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Corrin, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Corrin, Schauspieltalent

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Emma der Dreh für die Rolle des Bösewichts besonders viel Spaß gemacht hat? Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Nee, es macht doch viel mehr Spaß, der Superheld zu sein! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de