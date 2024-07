Blake Lively macht ihrem Ryan süße Liebeserklärung im Netz!

Bei der Premiere von Ryan Reynolds' (47) neuem Film Deadpool & Wolverine standen neben den Darstellern und ihren Familien auch zahlreiche Promis auf der Gästeliste. Man könnte meinen, dass sich Personen wie Blake Lively (36) von der Anwesenheit anderer berühmter Gäste eher weniger beeindrucken lassen. Doch die Gossip Girl-Darstellerin hatte bei dem Event selbst einen kleinen Fanmoment: Gemeinsam mit Ehemann Ryan posierte Blake mit vier Mitgliedern der Band *NSYNC für ein Gruppenfoto, das Lance Bass (45) anschließend auf seinem Instagram-Kanal teilte. Die "Nur ein kleiner Gefallen"-Darstellerin repostete daraufhin Lances Beitrag in ihrer Story und versuchte, ihre Gefühle in Worte zu fassen: "Ich danke meinem Mann Ryan dafür, dass er der romantischste Mensch auf der Welt ist und gestern Abend [bei der Premiere] all meine Träume wahr werden ließ." In Erinnerung an ihre Kindheit ergänzte sie: "Sowohl mein zehnjähriges als auch mein 36-jähriges Ich schluchzen."

"Niemand wird je erfahren, was dieser Moment für mich bedeutet hat. Keiner. Jemals. Ich lebe in einer Illusion. Mein Gesicht weiß es. Glücklichster Mensch aller Zeiten", schwärmte Blake zudem in ihrer Story und bedankte sich auch bei den einzelnen Mitgliedern der Boygroup. Neben Lance waren auch Joey Fatone (47), Chris Kirkpatrick (52) und JC Chasez (47) mit von der Partie. Von Justin Timberlake (43) fehlt auf dem Schnappschuss allerdings jede Spur. Das könnte daran liegen, dass der "Sexy Back"-Interpret sich aktuell auf die europäischen Konzerte seiner "The Forget Tomorrow"-Welttournee vorbereitet, die in wenigen Tagen in Polen beginnen.

Sobald sich der Trubel um den dritten Teil der beliebten Deadpool-Reihe gelegt hat, kann Ryan sich wieder mehr Zeit für seine Liebste und deren vier gemeinsame Kinder nehmen. Wegen der Dreharbeiten und der zahlreichen Pressetermine scheinen diese in den vergangenen Monaten allem Anschein nach etwas zu kurz gekommen zu sein. Denn als Ryan während seines Auftritts bei der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" nach seinem Interesse an einer weiteren Fortsetzung der Marvel-Reihe gefragt wurde, stellte dieser klar: "Oh Gott, nein, meine Frau und meine Kinder werden sich von mir scheiden lassen."

Instagram / lancebass Blake Lively, Ryan Reynolds und NSYNC bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

Getty Images Blake Lively, Ryan Reynolds und zwei ihrer Kinder

