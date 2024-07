Wegen Blake: Keine "Deadpool"-Fortsetzung mit Ryan Reynolds?

Ryan Reynolds (47) flimmert ab heute in seinem neuen Film Deadpool & Wolverine an der Seite von Hugh Jackman (55) über die deutschen Kinoleinwände. Bei dem Streifen handelt es sich bereits um den dritten Teil der beliebten Deadpool-Reihe. Obwohl der Film gerade erst seine Weltpremiere feierte, hakt der Moderator von "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" nach, ob Ryan bereit wäre, für eine weitere Fortsetzung der Marvel-Reihe erneut in die Rolle des Antihelden Deadpool zu schlüpfen. Darauf hat der Ehemann von Blake Lively (36) eine klare Antwort: "Oh Gott, nein, meine Frau und meine Kinder werden sich von mir scheiden lassen."

Jimmy Fallon (49) scheint Ryans Aussage in Bezug auf seine Kinder etwas zu irritieren. Der "Green Lantern"-Darsteller stellt lachend klar: "Jimmy, ich habe keinen Ehevertrag mit einem von ihnen. Ich werde pleite sein und im Gegenzug 'Deadpool 4' drehen, weil ich dann das Geld brauche." Der Grund dafür könnte sein, dass Ryans Zeit für Blake und ihre vier gemeinsamen Kinder nach dem aktuellen Trubel etwas zu kurz kam.

Der jüngste Spross des Ehepaares erblickte Anfang vergangenen Jahres das Licht der Welt. Der Name des Babys war bisher nicht bekannt – das sollte sich bei der Weltpremiere von Deadpool & Wolverine jedoch ändern. Während seiner Dankesrede verkündete Ryan ganz am Rande, dass sein jüngstes Familienmitglied auf den Namen Olin hört. Neben Olin haben die Gossip Girl-Berühmtheit und der "Free Guy"-Darsteller noch drei weitere Kinder: James (9), Inez (7) und Betty (4).

Getty Images Blake Lively mit ihrer Tochter James

Getty Images Blake Lively, Ryan Reynolds und zwei ihrer Kinder

