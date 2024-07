Christoph Waltz beeinflusste Emma Corrins Marvel-Charakter

In Deadpool & Wolverine schlüpft Emma Corrin in die Rolle der Antagonistin Cassandra Nova. Um die Figur zu entwickeln, suchte der Filmstar Inspiration in anderen Filmen. Ein wichtiger Einfluss sei die Performance von Christoph Waltz (67) in "Inglourious Basterds" gewesen. Den Tipp hatte Emma von Hauptdarsteller Ryan Reynolds (47) bekommen. "Ich habe mich von Christoph Waltz in 'Inglourious Basterds' inspirieren lassen, was Ryans Referenz war, als wir anfingen", verriet das Schauspieltalent im Interview mit People. Der Österreicher spielte in dem Streifen von Kultregisseur Quentin Tarantino (61) einen bösen SS-Standartenführer und wurde für seine Darbietung vielfach ausgezeichnet.

Doch der Kriegsfilm ist nicht die einzige Inspiration, die Emma in die Figur der Cassandra einfließen ließ. Auch der quirlige Süßigkeitenfabrikant Willy Wonka spielt eine entscheidende Rolle. Dabei ging es aber eher um die Bewegung. Auf der Europa-Premiere von "Deadpool & Wolverine" in Berlin verriet der The Crown-Star gegenüber Promiflash: "Wir haben beispielsweise Gene Wilder als Willy Wonka angeschaut. Er hat in seiner Bewegung dieses Luftige, Feenhafte, aber auch gleichzeitig Unheimliche. Du denkst, du wüsstest, wie er ist, aber dann ist er doch ganz anders." Zur Unterstützung habe Emma einen Bewegungscoach zur Seite bekommen, der schon bei "The Crown" mitarbeitete.

Um die Böse in einem Film zu spielen, wagte Emma sich auf ganz neues Eis. In "The Crown" spielte die TV-Bekanntheit eine völlig andere Rolle, denn dort ist Emma als Prinzessin Diana (✝36) zu sehen. Auch hier habe es intensive Vorbereitung gebraucht, denn bis heute gehört die verstorbene Diana zu den beliebtesten Royals überhaupt. "Wenn ich etwas Historisches mache, finde ich jeden Grund, Unmengen an Recherche zu betreiben. Aber das hier war besonders überwältigend", erklärte Emma im Gespräch mit Variety's "Actors on Actors".

Getty Images Emma Corrin auf dem Toronto International Film Festival 2022

Netflix/Ollie Upton Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

