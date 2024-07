Geheime Akten: War Prinz Philip in Sexskandal verwickelt?

Sexskandale suchten in der Vergangenheit auch das britische Königshaus immer wieder heim. Beispielsweise soll Prinz Andrew (64) in die heftigen Vorkommnisse rund um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Und offenbar soll auch sein Vater Prinz Philip (✝99) in Ähnliches involviert gewesen sein – das geht nun zumindest aus FBI-Dokumenten von vor 60 Jahren hervor, die aber nun erst publik wurden. Demnach soll der Mann von Queen Elizabeth II. (✝96) in den 1960er-Jahren mit einem Showgirl namens Christine Keeler sowie einer ihrer Freundinnen etwas gehabt haben. Das berichteten mehrere britische Medien, darunter Daily Mail.

Bei dem ganzen Thema geht es um die sogenannte Profumo-Affäre, die während des Kalten Krieges im Sommer 1961 in Großbritannien für Aufregung sorgte. Christine Keeler hatte damals eine heimliche Affäre mit dem britischen Kriegsminister sowie einem Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes. Und auch König Charles' (75) Vater soll mit Christine und einer anderen Frau "involviert" gewesen sein, wie J. Edgar Hoover, der damalige Chef des FBI, der US-Botschaft in London per Telegramm mitteilte.

Philip waren zu seinen Lebzeiten immer wieder Affären nachgesagt worden. Das Ganze wurde auch in der ersten Staffel von The Crown thematisiert – das soll den Prinzen "sehr verärgert" haben. Die Queen hielt öffentlich aber stets zu ihrem Gatten. Mit ihm war sie von 1947 bis zu seinem Tod im Jahr 2021 verheiratet. Sein Ableben soll der einstigen britischen Monarchin in ihren letzten Jahren schwer zugesetzt haben.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Christine Keeler, 1960er

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. mit ihrem Mann Philip und ihren Kindern Charles, Anne und Andrew, 1960

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de