Hailey Bieber schränkte ihre Schwangerschaft zu Beginn ein

Hailey Bieber (27) befindet sich aktuell im absoluten Babyfieber. Die Unternehmerin erwartet gemeinsam mit Ehemann Justin Bieber (30) den ersten Nachwuchs! Ihre Schwangerschaft machte sie allerdings erst nach sechs Monaten öffentlich – wohl hat sie sich damit allerdings nicht gefühlt. "Ich hatte das Gefühl, dieses große Geheimnis verbergen zu müssen, und das fühlte sich nicht gut an", erzählt sie im Interview mit W Magazine und fügt hinzu: "Ich wollte die Freiheit haben, auszugehen und mein Leben zu leben."

Die schwangere Hailey erklärte im Gespräch mit dem Magazin zudem, weshalb sie ihre Schwangerschaft so lange geheim gehalten habe. Ganz einfach: Ihr Bauch sei bis zum sechsten Monat einfach so klein gewesen, dass sie ihn gut verstecken konnte. "Ich hatte eigentlich keinen Bauch, bis ich im sechsten Monat schwanger war, und dann habe ich es bekannt gegeben. Ich konnte große Jacken und so tragen", meint die 27-Jährige.

Obwohl Hailey sich riesig auf ihr Baby freut, war die erste Zeit ihrer Schwangerschaft sehr emotional für sie. "Ich habe gedacht: 'Ich liebe diesen Menschen [Justin] so sehr. Wie kann ich da noch jemanden mit einbeziehen?" Sie versuche nun jeden Tag die Zweisamkeit zwischen ihr und ihrem Ehemann zu genießen, bis sie ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen darf. Auf der Reise ihrer ersten Schwangerschaft nimmt Hailey ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit. Immer wieder teilt sie ihren immer größer werdenden Babybauch in niedlichen Outfits.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber , Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Haileys anfängliches Gefühl von Einschränkung verstehen? Ja, absolut. Es muss schwer sein, eine Schwangerschaft so lange geheim zu halten. Nee, ich kann sie da überhaupt nicht verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de