Memoiren-Cover enthüllt: So persönlich wird Chers Biografie

Cher (78) hat ihr Leben in einer Biografie zu Papier gebracht. Doch offenbar hat die Sängerin viel zu erzählen, denn es wird nicht nur ein Buch, sondern gleich zwei. Am Mittwoch enthüllt Cher endlich das Cover ihrer Memoiren und die Pressemitteilung, die People vorliegt, offenbart: Es wird richtig persönlich. "'Cher: The Memoir, Part One' bezieht sich auf ihre außergewöhnlichen Anfänge von der Kindheit bis zum Treffen und der Heirat mit Sonny Bono (✝62) – und enthüllt die höchst komplizierte Beziehung, die sie weltberühmt machte, sie aber auseinandertrieb." Ihre Geschichte erzähle der Popstar aber mit ihren "Markenzeichen Ehrlichkeit und Humor". Es gehe darum zu erzählen, "wie dieser Rohdiamant es ohne Plan und ohne Selbstvertrauen schaffte, der bahnbrechende Superstar zu werden, den die Welt seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr ignorieren kann."

Ihre Geschichte zu erzählen, kostete Cher aber einiges an Überwindung. Das offenbarte sie als Gast in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Es gebe zu viele Dinge, bei denen sie noch nicht bereit sei, sie mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Ich habe einfach total gekniffen. Ich habe einige Dinge nicht eingebaut, die drin sein müssen und sie sind nicht bequem", erzählte die 78-Jährige. Sie sei letztlich aber nicht drumherum gekommen, denn ignorieren könne sie diese Abschnitte ihres Lebens nicht: "Sie müssen eingebaut werden, also muss ich zurückgehen und meinen Mann stehen."

Cher feierte ihren großen Durchbruch in den 1960er-Jahren als Teil des Musikduos Sonny and Cher. Songs wie "I Got You Babe" gelten bis heute als Hits. Doch ihre Ehe überstand die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nicht – 1975 kam es zur Scheidung. Heute ist die US-Amerikanerin eine der erfolgreichsten Solokünstlerinnen der Pop-Geschichte und auch wieder glücklich verliebt. Bereits seit geraumer Zeit ist sie mit dem etwa 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards (37) liiert. Wie zufrieden die beiden miteinander sind, verriet der Rapper erst Ende Mai gegenüber TMZ: "Wir sind eine glückliche Familie."

Getty Images Cher im Dezember 2023

Getty Images Cher und Alexander Edwards im Oktober 2023

