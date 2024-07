Vorwurf: Planten Prinz Harry und Meghan royalen Verrat?

Es sind böse Vorwürfe, die gegen Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) erhoben werden! Der Adelsexperte Tom Bower scheint sich in einem Gespräch mit The Sun sicher zu sein, dass der Royal und die Mutter seiner Kinder von Anfang an vorhatten, die königliche Familie zu verraten. Bereits ihre Hochzeit im Jahr 2018 soll rückblickend ein Beweis für die "wahren Ambitionen" – mit denen die Schauspielerin in die britische Monarchie einheiratete – gewesen sein. "Ihre Gästeliste zu ihrer Hochzeit zeigte, dass es ihr eigentliches Ziel war, ein Star in Kalifornien zu werden", behauptet der Autor.

Rund 250 Personen feierten damals auf der Hochzeit des Paares. Tatsächlich fanden sich auf der Gästeliste der frischvermählten Eheleute auffallend viele Namen großer Hollywoodstars: Neben Serena Williams (42) und Carey Mulligan (39) waren unter anderem auch George (63) und Amal Clooney (46) anwesend. Einige langjährige Freunde des Prinzen sollen hingegen gefehlt haben – für den Experten ein Zeichen. Zudem sei er sich sicher, das Ehepaar habe einen "sehr negativen Einfluss auf die königliche Familie" und spielt damit auf öffentliche Interviews, Harrys Memoiren und auch die Netflix-Doku der beiden an, in denen sie den Royals schwere Vorwürfe machten. "Und ich denke, die Tragödie ist, dass sie sich schrecklich bemüht haben, Meghan zu helfen", fügt Tom seiner Anschuldigung hinzu.

Mit diesen Aussagen ist der BBC-Journalist nicht der Erste, der die Gerüchteküche um die Intentionen der Herzogin mächtig zum Brodeln bringt. Auch Lizzie Cundy machte kürzlich fragwürdige Aussagen über die Vergangenheit der 42-Jährigen. Sie verriet im Gespräch mit Daily Mail, dass Meghan – bevor sie den Sohn von König Charles (75) traf – daran interessiert gewesen sei, an einer britischen Datingshow teilzunehmen. "Kennst du irgendwelche berühmten Jungs? Ich bin Single und ich liebe englische Männer", soll die Suits-Bekanntheit damals zu Lizzie gesagt haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan, 2024

