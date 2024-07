Billy Rays Wutausbruch: Reagiert Tochter Miley Cyrus hier?

Gestern kamen unschöne Kommentare von Billy Ray Cyrus (62) ans Licht. In den geleakten Aufnahmen und Textnachrichten, die unter anderem Page Six erhielt, beleidigte der "Achy Breaky Heart"-Sänger seine Familie fies. Auch seine Ex-Frau Tish Cyrus (57) kam dabei nicht gut weg – sie nannte er eine "Betrügerin" und noch viel Schlimmeres. Auch seine Tochter Miley Cyrus (31), zu der er keinen guten Draht mehr hat, bekam ihr Fett weg. Nun macht diese deutlich: Sie steht hinter ihrer Mutter! Die Musikerin postet nun nämlich auf Instagram ein paar Aufnahmen, die sie und ihre Mama liebevoll zusammen hinter den Kulissen einer Gucci-Fotosession zeigen. Zwar ist nicht klar, ob das eine direkte Reaktion auf die Kommentare ihres Vaters ist, aber es zeigt einmal mehr, dass Tish sich in schweren Zeiten auf ihr Kind verlassen kann.

Derweil scheint es so, als würden sich Miley und ihr Vater immer weiter voneinander entfernen. Das war bereits in der Vergangenheit deutlich geworden. Bei der Verleihung der Grammys im Februar schwärmte Miley beispielsweise von ihrer Familie – Billy Ray erwähnte sie aber gar nicht erst. Das bedeutet aber wohl nicht, dass er ihr egal ist. Denn zu Gast bei "My Next Guest Needs No Introduction" machte die 31-Jährige deutlich, dass sie ihren Vater trotz allem liebe, zudem verteidigte sie ihn. "Mein Vater hatte eine wirklich harte Kindheit, und meine Kindheit – ich meine, wir können über die harten Zeiten oder die Kämpfe sprechen... aber ich hatte Essen, ich hatte Liebe, ich wuchs in einem schönen großen Haus auf, und mein Vater hatte das nicht", erklärte sie Moderator David Letterman (77) ehrlich. Ob die beiden sich nach den jüngsten Enthüllungen wieder annähern können, bleibt jedoch abzuwarten.

Billy Ray meldete sich inzwischen bereits zu den geleakten Nachrichten, in denen er sich heftig über seine Tochter, seine erste Ex-Frau und auch seine Noch-Gattin Firerose ausließ. In einer Instagram-Story erklärte der 62-Jährige, dass er zum Zeitpunkt, als er diese Beleidigungen aussprach, am "Ende seiner Kräfte" gewesen sei. In seinem Statement machte er aber vor allem deutlich, dass seine Ex schuld an seinem Gefühlsausbruch gewesen sei. "Mit jedem Tag, der verging, wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Und das war, bevor ich wusste, dass sie eine Betrügerin war", schrieb er über Firerose.

Getty Images Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Bily Ray

Getty Images Billy Ray Cyrus bei den Grammys 2020

