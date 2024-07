Familienplanung: Adele möchte Sohn in England großziehen!

Adele (36) hat erst mal genug von ihrem Leben als Superstar – zumindest behauptet das jetzt eine Quelle gegenüber OK!. Nachdem das letzte ihrer groß angekündigten Sommerkonzerte in München vorbei ist, will sich die Sängerin unbedingt auf ihr Leben zu Hause konzentrieren. Wie der Informant behauptet, würde die gebürtige Engländerin liebend gerne zurück in das Vereinigte Königreich ziehen wollen. "Sie hat sich dort schon große Grundstücke angeguckt und hat das Gefühl, dass die Zeit jetzt reif ist. Besonders, wenn Trump zum Präsidenten gewählt wird", erklärt die Quelle weiter und deutet an, dass sie ihr Heim in Los Angeles trotzdem weiterhin als zweiten Wohnsitz behalten würde.

Adele lebt schon seit 2016 mit ihrem Sohn Angelo in Los Angeles. Der Zehnjährige soll in den vergangenen Jahren auch einen amerikanischen Akzent entwickelt haben, sehr zum Bestürzen seiner Mama. Denn wie der Informant beteuert, ist Adele "sehr stolz darauf, Britin zu sein". Und falls die "Easy On Me"-Sängerin und ihr Partner Rich Paul (42) ein gemeinsames Kind bekommen, würde sie es angeblich lieber fernab des Rampenlichts mitten im Nirgendwo in England aufziehen. "Je länger sie weg ist, desto mehr vermisst sie das Vereinigte Königreich und seine Eigenheiten", schließt die Quelle.

Dass Adele eine Pause von dem Ruhm braucht, ist nicht überraschend. Seit fast zwei Jahren steht das Gesangstalent fast jeden Abend mehrere Stunden auf der Bühne in Las Vegas. Wie die Sängerin auch schon selbst gegenüber ZDF erwähnte, fühlt sie sich momentan ausgelaugt. "Mein Tank ist im Moment ziemlich leer", erklärte sie. Deswegen hat sie auch keine Pläne, alsbaldig neue Musik zu veröffentlichen, sondern würde sich lieber auf "andere kreative Dinge" konzentrieren.

MEGA Adele und Rich Paul, 2024

Instagram / adele Adele im Juli 2021

