Hautkrebs: Patrice Aminati genießt Zeit außerhalb der Klinik

Patrice Aminati lässt sich die Lust am Leben nicht nehmen. Die Frau von Daniel Aminati (50) befindet sich in Behandlung wegen ihrer Hautkrebserkrankung. Doch derzeit ist sie von der stationären Behandlung "beurlaubt" – und genießt jede Sekunde davon. Ihre Follower nimmt sie auf Instagram mit und zeigt ihnen, wie so ein Tag in ihrem Leben aussieht. Nach einem kurzen Work-out im Garten geht es für Patrice zum Backen in die Küche. Auch die Zeit mit der Familie darf nicht zu kurz kommen: Zunächst besucht sie mit ihrer Tochter Charly Malika ein Blumenfeld und bewundert mit der Kleinen die Schmetterlinge. Danach geht es für die ganze Familie zurück in den Garten für etwas Quality Time.

Nach ihrer Auszeit geht es für die Dresdnerin zurück ins Krankenhaus. Dort wird sie derzeit wegen der Nebenwirkungen ihrer Immuntherapie behandelt – und das bereits zum vierten Mal. Ursprünglich war der Blondine die Diagnose Hautkrebs gestellt worden, doch mittlerweile hat sie in vielen Organen Metastasen entwickelt. Kürzlich sprach Patrice ganz offen über ihre Heilungschancen. "Meine behandelnde Professorin und Ärztin haben immer um mich gekämpft und an meine Heilung geglaubt. Allerdings hat mir auch schon ein Arzt mitgeteilt, dass ich Weihnachten nicht mehr erleben werde", schildert sie. Dennoch wolle die Mutter einer Tochter fest daran glauben, dass sie den Kampf gegen den Krebs gewinnen wird.

Vor wenigen Tagen verkündete sie zudem einen tollen Fortschritt in den sozialen Medien. Seit Wochen habe sich die Content-Creatorin Sorgen um eine wachsende Hautmetastase am Bauch gemacht. Von einer operativen Entfernung sei ihr abgeraten worden, da die spürbare Erhebung ein guter Gradmesser für den Erfolg ihrer neuen Therapie sei. "Und jetzt: Sie ist weg, sie ist wirklich weg! Ich kann es kaum glauben und tue es doch – die Therapie schlägt an", schwärmte Patrice.

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Ehefrau von Daniel Aminati

