Julian Zietlow und Alina wollen ihr Eheversprechen erneuern!

Julian Zietlow (39) und Alina Schulte im Hoff (37) bekennen sich erneut zueinander! Nachdem der Fitness-Influencer seine Familie verlassen hatte, um in Thailand ein neues, spirituelles Leben mit Kate Kolosovskaia anzufangen, gab die Unternehmerin ihrem Mann vor wenigen Monaten eine zweite Chance. Die will Julian offenbar nutzen: In einem niedlichen Instagram-Video präsentiert Alina stolz einen funkelnden Ring an ihrem Finger – Julian hat ihr wieder einen Antrag gemacht! "Sie hat Ja gesagt", freut sich der Familienvater.

Julian und Alinas Fans scheinen sich in erster Linie für die beiden zu freuen. "Vergebung ist eine so große Stärke! Was auch immer genau vorgefallen ist, müsst ihr klären. Es ist dennoch schön zu sehen, um die Liebe zu kämpfen und nicht alles wegzuwerfen", freut sich ein Follower in den Kommentaren. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen: "Ob ihre Familie nach allem zur Hochzeit erscheinen wird?"

Der Ringaustausch scheint ein besonderes Liebessymbol für Julian und Alina zu sein. Nachdem die Turteltauben Ende Mai ihr Liebescomeback verkündet hatten, steckte die zweifache Mama ihrem Mann erneut seinen Ehering an den Finger. Damals war jedoch noch nicht klar, ob sie ihr Ehegelübde erneuern wollen oder nur deutlich machen wollen, dass sie wieder eine Einheit sind.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juni 2024

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Tochter Liv und Julian Zietlow im Juni 2024

