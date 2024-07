Neue Flamme? Travis Scott soll Romanze mit YouTuberin haben!

Es gibt neue Spekulationen, was das Liebesleben von Travis Scott (33) betrifft. Wie The Sun berichtet, wurde auf einem Fan-Account im Netz ein Bild veröffentlicht und mittlerweile wieder gelöscht, das den Rapper mit dem Rücken zur Kamera und in Gesellschaft einer unbekannten Dame zeigt. Jedoch gehen Fans davon aus, dass es sich bei dieser um die YouTuberin, Fitness-Enthusiastin und Influencerin Cuban Link handeln soll.

Laut dem Magazin habe das Foto Gerüchte darüber angekurbelt, dass die beiden miteinander anbandeln. "Er hat keinen Grund, sich jetzt mit seinen anderen Frauen hinter verschlossenen Türen zu verstecken", soll eine Person geschrieben haben. Dabei waren gerade noch ganz andere Theorien im Umlauf – und zwar, dass Travis wieder mit seiner Ex Kylie Jenner (26) zusammen sei. Nutzern war aufgefallen, dass die beiden das gleiche Kleidungsstück trugen: Eine schwarze Mütze der Marke Cherry.

Dass ein Liebescomeback der beiden bevorsteht, ist jedoch zu bezweifeln. Denn auch wenn der Musiker und die Kardashian-Schwester zwei gemeinsame Kinder haben, soll Kylie mittlerweile ziemlich happy mit ihrem neuen Partner Timothée Chalamet (28) sein. "Es läuft super mit Timothée. Kylie ist glücklich", verriet ein Insider gegenüber People und fügte hinzu, dass sie viele Dinge an dem Schauspieler liebe und sehr "beschützerisch" sei, was die Beziehung angehe.

Getty Images Kylie Jenner and Travis Scott, Mai 2022

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Glaubt ihr, dass Travis wirklich eine neue Flamme hat? Ja, das würde mich nicht wundern! Nein, nur weil die beiden zusammen gesehen wurden, muss das nichts heißen. Ergebnis anzeigen



