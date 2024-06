Rastete Elena Miras beim Dreh vom Dschungelcamp-Trailer aus?

In vergangenen Formaten wie Love Island oder Das Sommerhaus der Stars fiel Elena Miras (32) bereits damit auf, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und auch jetzt soll die Reality-TV-Bekanntheit wieder für Stress gesorgt haben! Auf der Bertelsmann-Party verrät Sam Dylan (33) in einem exklusiven Promiflash-Interview, dass Elena beim Dreh des Trailers für die Dschungelcamp-Allstars-Staffel durchgedreht sein soll – und zwar weil sie Hunger hatte! "Dann gab es da nur so ein paar Brötchen, die hat sie dann wohl weggehauen und gesagt 'Ich bin Elena Miras, ich esse den Scheiß nicht'", schildert der ehemalige Prince Charming-Kandidat und fügt hinzu: "Wahrscheinlich hat sie jetzt schon so viel Angst vor Danni Büchner (46)." Er habe außerdem "herzhaft gelacht", als er die Geschichte gehört hatte.

Mit der Goodbye Deutschland-Bekanntheit eckte Elena nämlich bereits im Dschungelcamp vor vier Jahren an. "Ich habe wirklich das Gefühl, dass du, wenn die Kamera auf dich zeigt, deine Show abziehst", warf sie Danni damals nach einer Prüfung vor, bei der sie sich als schlechter Team-Player erwies. Sie fügte zudem hinzu: "Oha Danni. Du verfällst immer in dieses Mitleidsding. Ich glaube dir einfach nicht." Die fünffache Mama konnte das Drama aber nicht verstehen. "Ich spiele bestimmt keine Show. Ganz ehrlich: Mir ist das scheißegal, was da jemand denkt", erwiderte sie.

Ob sich der Streit zwischen Elena und Danni dieses Jahr wiederholt? Die beiden gehören nämlich zu den Teilnehmern der Dschungelcamp-Jubiläumsshow "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden", die diesen Sommer läuft und bereits im Mai in Südafrika gedreht wurde. Neben ihnen zogen aber noch Giulia Siegel (49), Sarah Knappik (37), Georgina Fleur (34), Hanka Rackwitz (55) und Kader Loth (51) sowie Winfried Glatzeder (79), Mola Adebisi (51), Thorsten Legat (55), David Ortega (38), Eric Stehfest (35) und Luigi Birofio (25) ins Camp ein.

RTL / Stefan Gregorowius Danni Büchner, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

