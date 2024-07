Königin Letizia, Felipe und Co. genießen die Olympia-Gala!

Die Terminkalender der Royals sind diesen Sommer prall gefüllt. Nach der Fußball-EM geht es nun mit den Olympischen Spielen in Paris weiter. Bei einer Gala vor der offiziellen Eröffnung stimmen sich Königin Letizia (51) und König Felipe (56) schon einmal auf die kommenden Wochen ein. Auf dem roten Teppich vor dem Louvre erscheint das spanische Königspaar wie immer top gestylt. Der Monarch trägt einen dunkelblauen Anzug mit einer knallroten Krawatte. Seine Gattin präsentiert sich hingegen in einem langen Rock mit goldenen Verzierungen und einem eleganten Top.

König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) aus Dänemark passen sich ihrem Kollegen aus Spanien farblich an. Der Familienvater gibt ebenfalls einen blauen Anzug zum Besten, während seine Gemahlin in einem feuerroten Jumpsuit strahlt. Den beiden wird eine besondere Ehre zuteil, denn sie dürfen den dänischen Pavillon eröffnen. Auch Fürstin Charlène (46) fühlt sich bei der Sportveranstaltung wie zu Hause. Die Ehefrau des monegassischen Herrschers, Fürst Albert II. (66), hat als Schwimmerin selbst schon an den Spielen teilgenommen. Vor der Pyramide des Museums posiert sie in einem schwarzen Kostüm an der Seite ihres Liebsten, der, wie die anderen Herren, in Blau gekleidet ist.

Auch Albert kann auf eine olympische Karriere zurückblicken. Der Regent nahm vor seiner Amtszeit fünfmal als Bobfahrer an den Winterspielen teil. Das sportliche Interesse ist eine große Gemeinsamkeit des Paares, doch Charlène und ihr Mann achten darauf, ihre zwei gemeinsamen Kinder nicht zu sehr in die gleiche Richtung zu drängen. Im Gespräch mit Monaco Matin offenbarte die 46-Jährige: "Ich möchte sie nicht dazu zwingen, zu intensiv für eine Sportart zu trainieren." Sie wisse aus eigener Erfahrung, welche negativen Auswirkungen das haben könne.

Getty Images Königin Mary und König Frederik X. in Paris, Juli 2024

ActionPress / JEANNE ACCORSINI / SIPA Fürstin Charlène und Fürst Albert II. mit IOC-Präsident Thomas Bach und seiner Frau Claudia Bach

