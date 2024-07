Melania Trump äußert sich zum Attentat auf ihren Mann Donald

Kurz vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner ist auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78) bei einer Wahlkampfveranstaltung ein Attentat verübt worden. Bislang äußerten sich zahlreiche Politiker zu dem Vorfall. Seine Ehefrau Melania schwieg bisher. Nun bricht sie ihr Schweigen auf X. "Wir waren schon immer eine einzigartige Einheit. Amerika, das Gewebe unserer sanften Nation, ist zerrissen, aber unser Mut und unser gesunder Menschenverstand müssen sich erheben und uns wieder zu einer Einheit zusammenführen", schreibt die einstige First Lady und fügt hinzu: "Als ich sah, wie die Kugel meinen Mann Donald traf, wurde mir klar, dass mein Leben und das Leben von Barron am Rande einer verheerenden Veränderung stehen."

In ihrem Statement bezeichnet die 54-Jährige den Attentäter als "ein Monster". Sie ist sich sicher, dass er ihren Mann "als unmenschliche politische Maschine" gesehen habe. Zudem habe er versucht, "Donalds Leidenschaft auszulöschen – sein Lachen, seinen Einfallsreichtum, seine Liebe zur Musik und seine Inspiration. Die Kernfacetten des Lebens meines Mannes – seine menschliche Seite – wurden unter der politischen Maschine begraben. Donald, der großzügige und fürsorgliche Mann, mit dem ich die besten und die schlimmsten Zeiten durchgestanden habe."

In der Nacht wurden die erschütternden Nachrichten über den versuchten Mordanschlag bekannt. Der Vorfall ereignete sich direkt zu Beginn der Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania. Um 18:08 Uhr fielen während Donalds Rede plötzlich Schüsse. Der 78-Jährige wurde am Ohr verletzt. Der mutmaßliche Attentäter und ein Zuschauer wurden getötet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de