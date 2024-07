Selena Gomez macht ihrem Benny eine süße Liebeserklärung!

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) sind seit knapp einem halben Jahr offiziell ein Paar. Seither gewähren die Sängerin und der Produzent immer wieder private Einblicke in ihr Liebesleben – so wie jetzt auch. Auf Instagram teilt die Schauspielerin eine neue Bilderreihe, die sie zusammen mit ihrem Freund in verschiedenen Alltagssituationen zeigt. Dabei macht sie Benny sogar ein niedliches Liebesgeständnis. "Danke, dass du heute und jeden Tag dein Leben mit mir teilst", schwärmt Selena.

Der 36-Jährige reagiert sichtlich gerührt auf die Liebeserklärung seiner Freundin. In der Kommentarspalte reagiert Benny mit einer Vielzahl von verliebten Emojis. Die Fans gönnen dem Paar das Liebesglück offenbar von ganzem Herzen. "Dich glücklich zu sehen, macht mich so glücklich", "Ich bin verliebt in dieses Paar" oder "Ich bin ein absoluter Fan dieses Paares", lauten nur einige der positiven Nachrichten unter dem Post.

Im Dezember 2023 machten Selena und Benny ihre Beziehung öffentlich. Die zwei kennen sich allerdings schon länger: Im Jahr 2015 arbeiteten die Musikerin und der Songwriter zusammen an ihrem zweiten Soloalbum. Obwohl die Liebe zwischen den beiden erst im vergangenen Jahr entfacht wurde, scheint es den beiden sehr ernst miteinander zu sein. "Sie haben über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sind sich sehr einig", verriet zuletzt ein Insider gegenüber Us Weekly.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

