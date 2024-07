Sie stehen im Zoff mit Prinz Harry klar auf Williams Seite!

Prinz Harry (39) und die britische Königsfamilie sind nun bereits seit einigen Jahren zerstritten – vor allem mit seinem Bruder Prinz William (42) soll er sich schlimm verkracht haben. Und offenbar haben sich Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34) in dem ganzen Drama ganz klar auf eine Seite gestellt. Ein Insider verriet gegenüber Bella Magazine, dass sich die Beziehung zwischen Harry und seinen Cousinen in den vergangenen Monaten nämlich merklich abgekühlt habe und das, obwohl sie früher eng miteinander verbunden waren. Somit sollen die beiden klar zu William und dem Rest der Blaublüter stehen. "Beatrice und Eugenie haben fest ihre Loyalität zur königlichen Familie erklärt", berichtet die Quelle. Zwischen den Schwestern und Harry soll schon länger Funkstille herrschen. "Sie haben seit einiger Zeit nicht mehr mit den Sussexes gesprochen. Sie sind sich längst nicht mehr so nah wie früher", erklärt der Informant weiter.

Derweil sollen Beatrice und Eugenie sich aber besser denn je mit William und seiner Familie verstehen. Das wurde auch vor wenigen Wochen deutlich. So begleiteten die Töchter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) ihn im Mai zu einer Gartenparty im Buckingham Palace. Zudem wirkten sie im vergangenen Dezember auch an Prinzessin Kates (42) "Together at Christmas"-Weihnachtssingen mit. Der royale Experte Richard Fitzwilliams ist sich diesbezüglich im Gespräch mit dem Magazin sicher: "Das war eindeutig ein Zeichen der Solidarität mit dem Thronfolger [William], der derzeit nicht im Gespräch mit seinem widerspenstigen Bruder ist. Bis dieser Streit beigelegt ist, unterstützen Beatrice und Eugenie zweifellos William." Auch aktuell sollen sie ihre Familie mehr denn je unterstützen – die Krebserkrankungen von Kate und König Charles III. (75) mussten auch die Royals erst mal verkraften.

Für einige dürfte es allerdings überraschend sein, dass besonders Eugenie in dem Zwist zu William und nicht zu Harry hält. Sie wurde einst als "beste Freundin" von Harry beschrieben. Der 39-Jährige und seine Frau Herzogin Meghan (42) sollen beispielsweise im vergangenen Jahr noch eine geheime romantische Reise zu ihrem portugiesischen Resort "Costa Terra Golf & Ocea Club" in Comporta unternommen haben. Die Freundschaft zwischen Eugenie und der einstigen Suits-Darstellerin reicht zudem lange zurück – sie waren schon befreundet, bevor die Sussexes begonnen haben, sich zu daten. Die Liebste von Jack Brooksbank (38) war sogar die Erste, die das Paar nach ihrem Rückzug aus dem königlichen Leben in ihrer Wahlheimat Montecito besuchte. Doch offenbar haben sich die beiden Seiten trotz alldem voneinander entfernt.

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

