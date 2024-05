So unterstützen Prinzessin Eugenie und Beatrice ihre Familie

So sehr unterstützen sie ihre Familie! König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) sind beide an Krebs erkrankt. Das stellt die königliche Familie vor eine große Herausforderung: Vor allem William (41) muss seither mehr Verantwortung tragen als bisher. Doch auf seine Cousinen Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (35) kann sich der Vater von drei Kindern anscheinend immer verlassen: So begleiteten sie ihren Cousin vergangene Woche zu einer Gartenparty im Buckingham-Palast. Derzeit stehen die beiden Schwestern also wieder verstärkt im Blickpunkt der Öffentlichkeit und fest an der Seite ihrer Familie! Und das wertschätzen die Royals auch, wie ein Insider im Gespräch mit Hello! verrät: "Sie hatten schon immer einen Sinn für Dienst und Pflicht, den sie wahrscheinlich von ihrer Großmutter geerbt haben. Und sie haben gezeigt, dass man ihnen im Rampenlicht vertrauen kann, und ich denke, das wird geschätzt."

Weiter äußert sich die Quelle über das gute Verhältnis von William, Beatrice und Eugenie. "Sie stehen sich näher als viele Cousins und Cousinen – sie haben diese einzigartige gemeinsame Erfahrung und das ungewöhnliche Leben, das sie alle führen", führt der Informant aus und ergänzt: "Dies ist eine Institution, der sie alle angehören, vielleicht auf etwas unterschiedliche Art und Weise, wie sie ihr dienen, aber sie glauben alle an sie und ihre Zukunft und wollen tun, was sie können, um sie zu unterstützen."

Auch privat führen die Töchter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) ein skandalfreies Leben: So ist Beatrice seit 2020 mit dem britisch-italienischen Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (40) verheiratet. Rund ein Jahr später erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Auch Eugenie ist in festen Händen: Sie gab im Oktober 2018 dem Unternehmer Jack Brooksbank (38) das Jawort. Sie sind mittlerweile Eltern von zwei Söhnen.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice, Prinz William und Prinzessin Kate

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

