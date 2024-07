Tim Kühnel geht bei "Are You The One?"-VIP direkt zur Sache!

In der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love mischt auch Tim Kühnel mächtig mit. Direkt in der ersten Nacht lässt der Beau nichts anbrennen und knutscht wild mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Linda Braunberger (23). Jennifer Iglesias (25), die in Ruhe neben den beiden schlafen möchte, überrascht diese Situation ziemlich. "Also ich leg’ mich ins Bett, auf einmal seh' ich links von mir Tim mit der Linda. Also... Die Linda geht ja richtig ab, das hätte ich gar nicht gedacht!", lacht sie.

Doch nicht nur mit der 23-Jährigen geht es zur Sache – Tim geht auch am nächsten Morgen auf Tuchfühlung. Zwar kommt es noch nicht zu leidenschaftlichen Küssen, dafür kuschelt und flirtet der Reality-TV-Star mit einer weiteren Lady – und zwar Asena Neuhoff! Die dunkelhaarige Schönheit ist sichtlich angetan von dem Charme ihres Gegenübers und schwärmt im Einzelgespräch: "Ja, der Tim ist schon ein Hottie, das kann man schon sagen. Er sieht nicht schlecht aus, ich glaube, das weiß er auch. Er hat ein schönes Lachen und kann gut küssen. Er ist flirty unterwegs, das mag ich." Ob da in Zukunft mehr laufen wird, bleibt abzuwarten.

Zumindest Tim plauderte bereits gegenüber seinen TikTok-Fans aus, dass die aktuelle Staffel einiges zu bieten habe. Angeblich sollen nicht alle Kandidaten der Datingshow zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme Single gewesen sein. "Es gibt Leute, die in so ein Format gehen, einfach nur für Gage, keine Ahnung, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben." Wen er mit diesen Worten meint, lässt der Prominent getrennt-Gewinner offen.

Linda Braunberger, TV-Bekanntheit

Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

