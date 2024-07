Trunkenheit am Steuer: Justin Timberlake beteuert Unschuld!

Justin Timberlakes (43) Gerichtstermin ist vorerst geschafft. Der Sänger wurde vergangenen Monat wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und am selben Tag noch angeklagt. Am Freitagmorgen wurde sein Fall dann vor Gericht in New York verhandelt. Der Anwalt des "Mirrors"-Interpreten Ed Burke Jr. beteuerte dabei seine Unschuld, wie The Sun berichtet: "Die wichtigste Tatsache, die man über diesen Fall wissen muss, ist, dass Justin nicht betrunken war und nicht wegen Trunkenheit am Steuer hätte verhaftet werden dürfen" und fügte zudem hinzu: "Die Polizei hat in diesem Fall eine Reihe von sehr bedeutenden Fehlern gemacht."

Dennoch gab Ed zu verstehen, dass Justin die Strafverfolgungsbehörden und die dahinter steckende Arbeit sehr respektiere. Der Schauspieler habe zu jeder Zeit mit den Polizeibeamten zusammengearbeitet und sie mit dem nötigen Respekt behandelt. "Aber es bleibt die Tatsache, dass er nicht betrunken war und dass es ein Fehler war, ihn deswegen zu verhaften. Wir sind zuversichtlich, dass die Anklage fallen gelassen wird", macht der Jurist noch einmal gegenüber dem Magazin deutlich.

Egal, wie die Verhandlungen für Justin ausgehen werden, Unterstützung bekommt der 43-Jährige von seiner Familie. Vor allem seine Ehefrau Jessica Biel (42) versucht, den Fehltritt ihres Mannes differenziert zu betrachten, wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verriet: "Sie beide wissen und verstehen, dass jeder Fehler macht und dass Fehler einen Menschen nicht definieren. Jess weiß, dass Justin ein großartiger Ehemann und Vater ist und ein wunderbarer Mensch mit den besten Absichten."

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

